Шестеркин – 1-я звезда матча «Рейнджерс» с «Айлендерс», Панарин – 2-я, Сорокин с 41 сэйвом – 3-я

Теги Рейнджерс Айлендерс НХЛ Артемий Панарин Илья Сорокин Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин признан первой звездой матча против «Айлендерс».

«Рейнджерс» одержали победу над «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  

Первой звездой этого матча признан российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который отразил 33 броска, буллит в 3-м периоде и 2 буллита в послематчевой серии.

Второй звездой стал Артемий Панарин, который сравнял счет в третьем периоде, переведя игру в овертайм, и реализовал бросок в серии буллитов.

Третьей звездой был признан голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, который отбил 41 бросок.

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3 комментария
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