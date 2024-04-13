Шестеркин – 1-я звезда матча «Рейнджерс» с «Айлендерс», Панарин – 2-я, Сорокин с 41 сэйвом – 3-я
Игорь Шестеркин признан первой звездой матча против «Айлендерс».
«Рейнджерс» одержали победу над «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой этого матча признан российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который отразил 33 броска, буллит в 3-м периоде и 2 буллита в послематчевой серии.
Второй звездой стал Артемий Панарин, который сравнял счет в третьем периоде, переведя игру в овертайм, и реализовал бросок в серии буллитов.
Третьей звездой был признан голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, который отбил 41 бросок.
- Ноу. Виа рашенс.
Шикардос!