Шестеркин – 1-я звезда матча «Рейнджерс» с «Айлендерс», Панарин – 2-я, Сорокин с 41 сэйвом – 3-я

Игорь Шестеркин признан первой звездой матча против «Айлендерс».

« » одержали победу над «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата .

Первой звездой этого матча признан российский голкипер «Рейнджерс» , который отразил 33 броска, буллит в 3-м периоде и 2 буллита в послематчевой серии.

Второй звездой стал , который сравнял счет в третьем периоде, переведя игру в овертайм, и реализовал бросок в серии буллитов.

Третьей звездой был признан голкипер « » Илья Сорокин, который отбил 41 бросок.