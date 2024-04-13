Филип Форсберг – 3-й шведский игрок в НХЛ, сделавший 10+ хет-триков в регулярках.

Сегодня форвард «Нэшвилла» трижды отличился в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (5:1).

На счету 29-летнего шведа стало 92 (46+46) очка в 80 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок в его активе 10 игр с 3+ шайбами.

Среди шведских игроков в истории НХЛ больше только у (14) и (11).

Форсберг сделал хет-трик в матче с «Чикаго» и обновил рекорд «Нэшвилла» по голам за сезон (46)