Форсберг – 3-й шведский игрок в НХЛ, сделавший 10+ хет-триков в регулярках

Теги рейтинги Нэшвилл Маркус Нэслунд Сборная Швеции по хоккею НХЛ Кент Нильссон Филип Форсберг Хоккей

Филип Форсберг – 3-й шведский игрок в НХЛ, сделавший 10+ хет-триков в регулярках.

Сегодня форвард «Нэшвилла» трижды отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:1). 

На счету 29-летнего шведа стало 92 (46+46) очка в 80 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок в его активе 10 игр с 3+ шайбами.

Среди шведских игроков в истории НХЛ больше только у Кента Нильссона (14) и Маркуса Нэслунда (11). 

Форсберг сделал хет-трик в матче с «Чикаго» и обновил рекорд «Нэшвилла» по голам за сезон (46)

4 комментария
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Ну сильно на самом деле.
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Ответ Михаил1970
Казалось, что первыми двумя сделавшими 10+ хет-триков среди шведов должны быть папа Форсберга и Сундин) Кента Нильсона даже не припоминаю кто такой)
Филип не имеет отношения к Петеру Форсбергу
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Казалось, что первыми двумя сделавшими 10+ хет-триков среди шведов должны быть папа Форсберга и Сундин) Кента Нильсона даже не припоминаю кто такой)
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Ответ Михаил1970
Казалось, что первыми двумя сделавшими 10+ хет-триков среди шведов должны быть папа Форсберга и Сундин) Кента Нильсона даже не припоминаю кто такой)
Рекордсмен среди шведов по очкам за сезон (131 в 80 играх, 1980/81, "Калгари").
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