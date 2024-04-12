«Вегас» и «Сент-Луис» претендуют на последнее место в плей-офф на Западе
«Вегас» и «Сент-Луис» претендуют на последнее место в плей-офф на Западе.
В конференции определились 7 участников розыгрыша Кубка Стэнли из 8. Сегодня в список вошел «Лос-Анджелес».
Последняя путевка достанется либо «Вегасу» (92 очка в 78 играх, 32 победы в основное время), либо «Сент-Луису» (89 в 79, 30 побед в основное время).
Действующим чемпионам осталось сыграть с «Миннесотой», «Колорадо», «Чикаго» и «Анахаймом» (все игры – дома).
У «Блюз» в календаре матчи с «Каролиной» (дома), «Сиэтлом» (дома) и «Далласом» (в гостях).
на Западе восьмерка определена, только места осталось определить