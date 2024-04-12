«Вегас» и «Сент-Луис» претендуют на последнее место в плей-офф на Западе

Теги Кубок Стэнли Сент-Луис НХЛ Вегас календарь Хоккей

«Вегас» и «Сент-Луис» претендуют на последнее место в плей-офф на Западе.

В конференции определились 7 участников розыгрыша Кубка Стэнли из 8. Сегодня в список вошел «Лос-Анджелес». 

Последняя путевка достанется либо «Вегасу» (92 очка в 78 играх, 32 победы в основное время), либо «Сент-Луису» (89 в 79, 30 побед в основное время). 

Действующим чемпионам осталось сыграть с «Миннесотой», «Колорадо», «Чикаго» и «Анахаймом» (все игры – дома). 

У «Блюз» в календаре матчи с «Каролиной» (дома), «Сиэтлом» (дома) и «Далласом» (в гостях). 

5 комментариев
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Будет забавно, если действующий чемпион Вегас не попадёт в плей-офф..
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Не просрали б бездарно крошкам 2 раза - щас бы почти наравне шли наши каличи.
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Ответ ARoman91
Будет забавно, если действующий чемпион Вегас не попадёт в плей-офф..
Интересно теперь узнать, сколько раз в истории такое было.
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Ответ ARoman91
Будет забавно, если действующий чемпион Вегас не попадёт в плей-офф..
слишком разный календарь и 3 очка при игре в запасе это "очень много".
на Западе восьмерка определена, только места осталось определить
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Ответ Диандерталец
Интересно теперь узнать, сколько раз в истории такое было.
За всю историю не скажу, но с момента моего активного интереса НХЛ (1993) было вроде 2 раза: Каролина в 2007 и Нью-Джерси в 1996.
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