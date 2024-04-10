Шевченко про Барбера: «Мне сказали, что никакого лишнего веса не было. Забивал-забивал, потом приходит тренер и говорит: «Забивать не надо, надо в обороне играть»

Алексей Шевченко заявил, что у Райли Барбера не было проблем с лишним весом.

Американский нападающий не играл за « » с 28 января по 13 февраля. Сообщалось, что в клубе были недовольны физическим состоянием 30-летнего игрока – в том числе его лишним весом.

«Разговаривал тут, узнал насчет . Я говорю: «Ну сейчас-то скажите уже честно: Барбер и лишний вес – что это было?»

Мне говорят: «Вообще никакого лишнего веса не было. Играл-играл, забивал-забивал, потом приходит тренер и говорит: «Забивать не надо, надо в обороне играть». Он говорит: «Так я же забивать могу!» – «Нет, это все уже в прошлом», – сказал журналист .