Шевченко про Барбера: «Мне сказали, что никакого лишнего веса не было. Забивал-забивал, потом приходит тренер и говорит: «Забивать не надо, надо в обороне играть»

Теги Ак Барс КХЛ Райли Барбер Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко заявил, что у Райли Барбера не было проблем с лишним весом.

Американский нападающий не играл за «Ак Барс» с 28 января по 13 февраля. Сообщалось, что в клубе были недовольны физическим состоянием 30-летнего игрока – в том числе его лишним весом.

«Разговаривал тут, узнал насчет Барбера. Я говорю: «Ну сейчас-то скажите уже честно: Барбер и лишний вес – что это было?»

Мне говорят: «Вообще никакого лишнего веса не было. Играл-играл, забивал-забивал, потом приходит тренер и говорит: «Забивать не надо, надо в обороне играть». Он говорит: «Так я же забивать могу!» – «Нет, это все уже в прошлом», – сказал журналист Алексей Шевченко.

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2 комментария
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При Анваре тоже забивать не надо, преемственность так сказать
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Да, не лишний вес. Ему в претензию поставили, что "слишком много бросает по воротам" )) И смех, и грех
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