«Трактор» не продлит контракт с Родуолдом и может расторгнуть соглашение с Жарковым («РБ Спорт»)

Теги Трактор возможные переходы Владимир Жарков КХЛ Сергей Калинин Джек Родуолд Хоккей

«Трактор» не будет продлевать контракты с Сергеем Калининым и Джеком Родуолдом.

Как сообщает «РБ Спорт», также существует вероятность, что будет расторгнуто соглашение клуба с Владимиром Жарковым.

В сезоне-2023/24 на счету Сергея Калинина 62 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ в рамках регулярки и 19 (4+15) очков. В плей-офф нападающий провел 7 игр и не отметился результативными действиями.

Джек Родуолд сыграл 15 матчей за «Трактор» в регулярке и отметился 5 (2+3) очками, в плей-офф на счету нападающего 5 (2+3) баллов в 14 играх.

Срок соглашений Калинина и Родуолда рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Владимир Жарков провел 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 5 (2+3) очков, в плей-офф он сделал одну передачу за 14 игр. Срок контракта нападающего рассчитан до 30 апреля 2025 года.

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8 комментариев
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Родуолда жаль.поздно попал в состав Трактора
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Совершенно справедливо,не нужен этот балласт в бюджете:
Калинин -50млн
Жарков -32млн
А вот у Родуолда есть потенциал,жаль поздно пришел)
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Родуолд центр зря его ни продлят а жаркова на мороз он типа калинина
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Давай в Уфу обратно тебя тут уважают
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Ответ Алексей Черный
Пора уже распустить 🚜 Ну не тянет область два клуба. соедените с Металлургом. Ну разве это команда вчера играла? Фукале слёг и всё? Осталось только имя. Как в трёх мушкетерах? От сезона к сезону Трактор вместо хоккея показывает любовь к болельщикам. Любит их за их же деньги. С такой игрой до победы Трактора в Кубке Гагарина, доживут двое. Кощей Бессмертный. и старик Хоттабыч. И то если первый в ожидани победы не швыряет яйцо в хоккеиста Трактора
Тогда Москве вообще все клубы распустить.ну.не тянут на фоне Востока
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Ответ Алексей Черный
Пора уже распустить 🚜 Ну не тянет область два клуба. соедените с Металлургом. Ну разве это команда вчера играла? Фукале слёг и всё? Осталось только имя. Как в трёх мушкетерах? От сезона к сезону Трактор вместо хоккея показывает любовь к болельщикам. Любит их за их же деньги. С такой игрой до победы Трактора в Кубке Гагарина, доживут двое. Кощей Бессмертный. и старик Хоттабыч. И то если первый в ожидани победы не швыряет яйцо в хоккеиста Трактора
Алёша ты че куришь? Металлург полностью соц проект Рашникова и ММК. Причём тут область?
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Ответ sd4fmwrvz8
Давай в Уфу обратно тебя тут уважают
На хрена? Сначала залупился, не хотел контракт на год подписывать, потом захотел на 5 лямов больше. Пусть теперь в Амур едет. Тем более, он совсем медленный стал.
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