«Трактор» не продлит контракт с Родуолдом и может расторгнуть соглашение с Жарковым («РБ Спорт»)

«Трактор» не будет продлевать контракты с Сергеем Калининым и Джеком Родуолдом.

Как сообщает «РБ Спорт», также существует вероятность, что будет расторгнуто соглашение клуба с Владимиром Жарковым.

В сезоне-2023/24 на счету Сергея Калинина 62 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ в рамках регулярки и 19 (4+15) очков. В плей-офф нападающий провел 7 игр и не отметился результативными действиями.

Джек Родуолд сыграл 15 матчей за «Трактор» в регулярке и отметился 5 (2+3) очками, в плей-офф на счету нападающего 5 (2+3) баллов в 14 играх.

Срок соглашений Калинина и Родуолда рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Владимир Жарков провел 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 5 (2+3) очков, в плей-офф он сделал одну передачу за 14 игр. Срок контракта нападающего рассчитан до 30 апреля 2025 года.