Арбитра Козари увезли на носилках после столкновения с защитником «Тампы» Флери. Матч доигрывали с одним главным и двумя лайнсменами

Стив Козари покинул площадку на носилках после столкновения с Хэйдном Флери.

« » обыграл «Тампу» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата .

Игра была прервана на несколько минут в третьем периоде после того, как в одном из эпизодов защитник гостей столкнулся с арбитром Стивом Козари в центральной зоне.

Хоккеист «Тампы» ушел в раздевалку при помощи партнеров и не вернулся на площадку.

Судья долго лежал на льду и не смог сам подняться на ноги, ему потребовалась помощь врачей. Позже арбитра увезли со льда на носилках, при этом он находился в сознании.

Команды доигрывали с одним главным и двумя лайнсменами