Арбитра Козари увезли на носилках после столкновения с защитником «Тампы» Флери. Матч доигрывали с одним главным и двумя лайнсменами

Теги травмы судьи происшествия Питтсбург Тампа-Бэй НХЛ Стив Козари Хэйдн Флери Хоккей

Стив Козари покинул площадку на носилках после столкновения с Хэйдном Флери.

«Питтсбург» обыграл «Тампу» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ

Игра была прервана на несколько минут в третьем периоде после того, как в одном из эпизодов защитник гостей Хэйдн Флери столкнулся с арбитром Стивом Козари в центральной зоне.

Хоккеист «Тампы» ушел в раздевалку при помощи партнеров и не вернулся на площадку. 

Судья долго лежал на льду и не смог сам подняться на ноги, ему потребовалась помощь врачей. Позже арбитра увезли со льда на носилках, при этом он находился в сознании. 

Команды доигрывали с одним главным и двумя лайнсменами

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4 комментария
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К сожалению мой коллега по ту сторону океана допустил грубейшую ошибку в плане выбора позиции:
Глубокий закат в середину, хотя атака изначально по его стороне и должна была развиваться
Не убедился в полном количестве игроков команд перед собой
Отсутсвие чувства пространства и инстинкта самосохранения
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Здоровья обоим!
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Очень неудачно столкнулись, и ведь у обоих шлемы.
Пару минут вообще в отключке лежали, потом Флери оклемался, а рефери, когда увозили, рукой только шевелил.
Ужасный несчастный случай. Здоровья обоим.
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комментатор сказал что у него отработано больше 1100 матчей в НХЛ, 4 финала КС - опытный рефери так-то.
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