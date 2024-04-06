Арбитра Козари увезли на носилках после столкновения с защитником «Тампы» Флери. Матч доигрывали с одним главным и двумя лайнсменами
Стив Козари покинул площадку на носилках после столкновения с Хэйдном Флери.
«Питтсбург» обыграл «Тампу» со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра была прервана на несколько минут в третьем периоде после того, как в одном из эпизодов защитник гостей Хэйдн Флери столкнулся с арбитром Стивом Козари в центральной зоне.
Хоккеист «Тампы» ушел в раздевалку при помощи партнеров и не вернулся на площадку.
Судья долго лежал на льду и не смог сам подняться на ноги, ему потребовалась помощь врачей. Позже арбитра увезли со льда на носилках, при этом он находился в сознании.
Команды доигрывали с одним главным и двумя лайнсменами
Глубокий закат в середину, хотя атака изначально по его стороне и должна была развиваться
Не убедился в полном количестве игроков команд перед собой
Отсутсвие чувства пространства и инстинкта самосохранения
Пару минут вообще в отключке лежали, потом Флери оклемался, а рефери, когда увозили, рукой только шевелил.
Ужасный несчастный случай. Здоровья обоим.