Кросби забил 40 голов в сезоне НХЛ в 3-й раз в карьере и впервые с сезона-2016/17
Сидни Кросби забил 40-й гол в сезоне НХЛ.
Капитан «Питтсбурга» отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».
Сидни Кросби забил в первом периоде игры с передачи Брайана Раста после атаки «2 в 1».
Это 40-й гол в нынешнем сезоне для 36-летнего канадского нападающего.
Кросби забил 40 голов за сезон в третий раз в карьере и впервые с сезона-2016/17. В сезоне-2009/10 центрфорвард забросил 51 шайбу в 81 матче.
В текущем чемпионате Кросби набрал 85 (40+45) очков в 77 матчах.
В общей сложности в лиге Кросби забил 590 голов в 1267 матчах.
И статистика у него шикарная.
Уже в конце этого сезона должен попасть в ТОП-10 лучший бомбардиров НХЛ всех времен.
С каждым годом ценишь его больше и больше, жаль, что травмы серьёзные случились в карьере, мог бы ещё большего достичь ведь.