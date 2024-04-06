Кросби забил 40 голов в сезоне НХЛ в 3-й раз в карьере и впервые с сезона-2016/17

Сидни Кросби забил 40-й гол в сезоне НХЛ.

Капитан « » отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Тампы».

забил в первом периоде игры с передачи Брайана Раста после атаки «2 в 1».

Это 40-й гол в нынешнем сезоне для 36-летнего канадского нападающего.

Кросби забил 40 голов за сезон в третий раз в карьере и впервые с сезона-2016/17. В сезоне-2009/10 центрфорвард забросил 51 шайбу в 81 матче.

В текущем чемпионате Кросби набрал 85 (40+45) очков в 77 матчах.

В общей сложности в лиге Кросби забил 590 голов в 1267 матчах.