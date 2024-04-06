Кросби забил 40 голов в сезоне НХЛ в 3-й раз в карьере и впервые с сезона-2016/17

Теги Питтсбург Тампа-Бэй Сидни Кросби НХЛ Хоккей

Сидни Кросби забил 40-й гол в сезоне НХЛ.

Капитан «Питтсбурга» отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

Сидни Кросби забил в первом периоде игры с передачи Брайана Раста после атаки «2 в 1».

Это 40-й гол в нынешнем сезоне для 36-летнего канадского нападающего.

Кросби забил 40 голов за сезон в третий раз в карьере и впервые с сезона-2016/17. В сезоне-2009/10 центрфорвард забросил 51 шайбу в 81 матче.

В текущем чемпионате Кросби набрал 85 (40+45) очков в 77 матчах.

В общей сложности в лиге Кросби забил 590 голов в 1267 матчах.

15 комментариев
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Великий хоккеист!
+28
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+25
В последние годы он не травмируется и играет полный сезон.
И статистика у него шикарная.
Уже в конце этого сезона должен попасть в ТОП-10 лучший бомбардиров НХЛ всех времен.
+8
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+8
Вот это величие, конечно, Сидни Кросби, помню даже не ценил его в свое время, раздражал он, а сейчас понимаю, что один из самых лучших игроков поколения, это точно, но и в истории в топ-15 не затеряется.

С каждым годом ценишь его больше и больше, жаль, что травмы серьёзные случились в карьере, мог бы ещё большего достичь ведь.
+6
0
+6
во будет номер если питы ещё и в плей-офф заползут. А вообще красивая борьба за 8 место среди таких команд как Филадельфия, Питсбург, Вашингтон и Детройт
+3
0
+3
Кросби почти три сезона из-за сотряса потерял это на 200 игр меньше чем у ови, шайб на 80-100 точно было бы больше и передач 150-170, примерно в лучшем раскладе 230-250 очков, по карьере 1,5 очка за игру, в районе Френсиса или близко к этому был
+3
0
+3
Ответ Насонов Дмитрий
Пока что лучший хоккеист 20-ого века с отрывом. Хотя, конечно, в 20-ом веке не так еще много времени прошло.
Сейчас вообще-то 22 век
+4
-1
+3
Пока что лучший хоккеист 20-ого века с отрывом. Хотя, конечно, в 20-ом веке не так еще много времени прошло.
+7
-5
+2
Ответ DonaldBrashear 2.0
Вот это величие, конечно, Сидни Кросби, помню даже не ценил его в свое время, раздражал он, а сейчас понимаю, что один из самых лучших игроков поколения, это точно, но и в истории в топ-15 не затеряется. С каждым годом ценишь его больше и больше, жаль, что травмы серьёзные случились в карьере, мог бы ещё большего достичь ведь.
Ну он симулянтом был по молодости. Но проделал работу над собой. Коннорку до него как до Луны пешком, конечно
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Ответ Splin
Столько лет и всего 3..хи🤔🤔🤔
🥳
+1
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Бист
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Кросби, держать шанс до конца,..всей душой за вас..заодно Хуюкучера придержите, Удачи)
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Ответ Дмитрий Васин
Сейчас вообще-то 22 век
14 кое у кого
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