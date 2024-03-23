Матч между «Спартаком» и «Металлургом», перенесенный с 23 марта, планируют провести 26-го. Игра «Авангарда» и «Локо» тоже запланирована на вторник
Стали известны предварительные даты перенесенных матчей Кубка Гагарина.
«Спартак» сообщил, что перенесенный с 23 марта матч между «Спартаком» и «Металлургом» планируют провести в ДС «Мегаспорт» во вторник, 26 марта в 19:30 по московскому времени.
«Билеты, приобретенные на 23 марта, будут действительны на новую дату матча. Обращаем Ваше внимание, что речь идет о билетах, приобретенных на официальном сайте ХК «Спартак» Москва или у партнеров нашего клуба», – уточнили в «Спартаке».
КХЛ также выступила с заявлением.
«Континентальная хоккейная лига ведет работу по формирования расписания оставшихся матчей второй стадии Кубка Гагарина 2024.
Предварительно, четвертый матч серии «Спартак» – «Металлург» и пятый матч серии «Авангард» – «Локомотив» пройдут во вторник, 26 марта», – говорится в заявлении лиги.