Матч между «Спартаком» и «Металлургом», перенесенный с 23 марта, планируют провести 26-го. Игра «Авангарда» и «Локо» тоже запланирована на вторник

Теги Авангард Металлург Мг Локомотив Спартак КХЛ Кубок Гагарина календарь Хоккей

Стали известны предварительные даты перенесенных матчей Кубка Гагарина.

«Спартак» сообщил, что перенесенный с 23 марта матч между «Спартаком» и «Металлургом» планируют провести в ДС «Мегаспорт» во вторник, 26 марта в 19:30 по московскому времени.

«Билеты, приобретенные на 23 марта, будут действительны на новую дату матча. Обращаем Ваше внимание, что речь идет о билетах, приобретенных на официальном сайте ХК «Спартак» Москва или у партнеров нашего клуба», – уточнили в «Спартаке».

КХЛ также выступила с заявлением.

«Континентальная хоккейная лига ведет работу по формирования расписания оставшихся матчей второй стадии Кубка Гагарина 2024.

Предварительно, четвертый матч серии «Спартак» – «Металлург» и пятый матч серии «Авангард» – «Локомотив» пройдут во вторник, 26 марта», – говорится в заявлении лиги.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий