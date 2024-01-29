Форвард «Рейнджерс» Хитил выбыл до конца сезона из-за травмы

Теги травмы Рейнджерс НХЛ Филип Хитил Хоккей

Филип Хитил выбыл до конца сезона из-за травмы верхней части тела.

Нападающий «Рейнджерс» не играет с 3 ноября 2023 года.

В 10 матчах сезона Филип Хитил набрал 6 (0+6) баллов.

«Главным приоритетом организации на протяжении всего этого процесса было здоровье Филипа, и мы продолжим поддерживать его во время восстановления с целью вернуться в сезоне-2024/25», – говорится в заявлении «Рейнджерс».

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3 комментария
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Можно подписать кого-нибудь,может опять Тарасенко?
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Здоровья Фил! Поправляйся. Ждем в след сезоне!
Просто когда офис команды выкатывает такие заявления, ситуация очень серьезная. Есть вероятность что может не вернуться(((
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Ответ Bulat89
Можно подписать кого-нибудь,может опять Тарасенко?
Нужен центр!!!
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