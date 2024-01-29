Форвард «Рейнджерс» Хитил выбыл до конца сезона из-за травмы

Филип Хитил выбыл до конца сезона из-за травмы верхней части тела.

Нападающий « » не играет с 3 ноября 2023 года.

В 10 матчах сезона набрал 6 (0+6) баллов.

«Главным приоритетом организации на протяжении всего этого процесса было здоровье Филипа, и мы продолжим поддерживать его во время восстановления с целью вернуться в сезоне-2024/25», – говорится в заявлении «Рейнджерс».