Алексей Жамнов: «Николаев – одна из причин, почему «Спартак» победил «Динамо». Покажите хотя бы одного хоккеиста, в адрес которого не было критики»

Алексей Жамнов оценил игру Дмитрия Николаева в матче против «Динамо».

«Спартак» одержал победу со счетом 4:3 по буллитам в игре Фонбет чемпионата .

Вратарь красно-белых отразил 59 из 62 бросков.

«Для этого Дмитрия и брали. Мы знаем его потенциал. Он устойчив как вратарь. Критика была, есть и будет.

Покажите мне хотя бы одного хоккеиста, в адрес которого ее не было. К ней надо относиться спокойно и с пониманием.

Дмитрий держал нас в игре, выручил в очень многих моментах. Его игра – одна из причин, почему мы победили», – сказал главный тренер « » .