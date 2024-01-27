Алексей Жамнов: «Николаев – одна из причин, почему «Спартак» победил «Динамо». Покажите хотя бы одного хоккеиста, в адрес которого не было критики»
Алексей Жамнов оценил игру Дмитрия Николаева в матче против «Динамо».
«Спартак» одержал победу со счетом 4:3 по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Вратарь красно-белых Дмитрий Николаев отразил 59 из 62 бросков.
«Для этого Дмитрия и брали. Мы знаем его потенциал. Он устойчив как вратарь. Критика была, есть и будет.
Покажите мне хотя бы одного хоккеиста, в адрес которого ее не было. К ней надо относиться спокойно и с пониманием.
Дмитрий держал нас в игре, выручил в очень многих моментах. Его игра – одна из причин, почему мы победили», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Видео из раздевалки доставило отдельно, хоть и не болею за Спартак, но отрицать, что клуб нашёл очень удачного тренера -глупо!