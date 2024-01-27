Кудашов о поражении от «Спартака»: «Не хочу в подробностях комментировать. Было много недоработок, команда бьется и старается, но не всегда все получается»
Алексей Кудашов дал комментарий после поражения от «Спартака».
«Динамо» уступило со счетом 3:4 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Многие журналисты отмечают, что это одна из лучших игр «Динамо» в сезоне, если не брать во внимание счет. Что скажете по этому поводу?
– Не согласен. Было много недоработок – нельзя сказать, что у нас была одна и та же ошибка.
– Уже второй матч подряд у «Динамо» путаница на смене в овертайме. Почему так получается?
– Как по мне – не было никакой путаницы. Не хочу в подробностях комментировать сегодняшнюю игру.
– После прошлого дерби вы говорили о том, что у игроков не было заряженности на борьбу и эмоции. Обращали на это внимание перед матчем?
– У нас был разбор прошлой игры – она была всего четыре дня назад.
В хоккее есть силовая борьба, эмоции, нейтральные шайбы – здесь уже кто кого. Мы сделали выводы после прошлой игры и в этом компоненте стали лучше.
– В третьем периоде в трансляции была слышна ваша эмоциональная речь к игрокам. Что произошло и почему так неудачно его начали?
– Команда бьется и старается, но не всегда все получается.
Причем это не всегда происходит по их вине. Случился неудачный отрезок – «Спартак» поднажал, и у нас ничего не получалось.
Все тренеры и игроки делают одно дело – взбодрить команду может тренер, капитан или любой другой игрок.
На тот момент, видимо, настала моя очередь обратиться к хоккеистам, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.