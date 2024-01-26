Тренер ЦСКА Якубов про 1:5 от СКА: «Не имеем права так разваливаться в концовке. Если бы забили хотя бы половину моментов, была бы другая игра»
Тренер ЦСКА Равиль Якубов высказался после матча против СКА (1:5).
«К сожалению, игра для нас сложилась не совсем удачно. Надо было забивать. Если бы забили хотя бы половину моментов, была бы другая игра.
Мы не имеем права так разваливаться в концовке. Матвей Шуравин сыграл неплохо, но, возможно, из‑за него третий гол нам забили. Наверное, надо было поставить более опытного игрока. Но повторюсь, что парень зарекомендовал себя.
С Сергеем Викторовичем Федоровым созванивались после утренней раскатки, обсудили рабочие моменты. У него температура еще.
Я не первый год в хоккее. Хорошо себя чувствую. Возможно, был дискомфорт во время первой игры, но это связано с тем, что я узнал о температуре Сергея Викторовича за пару часов до игры», – сказал старший тренер ЦСКА Равиль Якубов.