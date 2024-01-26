Тренер ЦСКА Якубов про 1:5 от СКА: «Не имеем права так разваливаться в концовке. Если бы забили хотя бы половину моментов, была бы другая игра»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров Равиль Якубов КХЛ Здоровье Матвей Шуравин Хоккей

Тренер ЦСКА Равиль Якубов высказался после матча против СКА (1:5).

«К сожалению, игра для нас сложилась не совсем удачно. Надо было забивать. Если бы забили хотя бы половину моментов, была бы другая игра.

Мы не имеем права так разваливаться в концовке. Матвей Шуравин сыграл неплохо, но, возможно, из‑за него третий гол нам забили. Наверное, надо было поставить более опытного игрока. Но повторюсь, что парень зарекомендовал себя.

С Сергеем Викторовичем Федоровым созванивались после утренней раскатки, обсудили рабочие моменты. У него температура еще.

Я не первый год в хоккее. Хорошо себя чувствую. Возможно, был дискомфорт во время первой игры, но это связано с тем, что я узнал о температуре Сергея Викторовича за пару часов до игры», – сказал старший тренер ЦСКА Равиль Якубов.

ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей

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3 комментария
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Тревожно. Следующая игра с Северсталью.
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может скажу и не правильно, но накипело... на мой взгляд, лучше с треском провалиться сегодня и строить заново команду на следующий сезон.. ну блин, не тянут лидеры, не тянут.. может не такие и лидеры??
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