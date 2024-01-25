Глава профсоюза игроков НХЛ про Олимпиаду-2026: «Пока что все вопросы решаются в правильном направлении. Я настроен позитивно»

Теги НХЛ Ассоциация игроков НХЛ олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Марти Уолш Хоккей

Глава профсоюза игроков НХЛ настроен позитивно в отношении участия игроков на ОИ.

Марти Уолш высказался касательно участия хоккеистов НХЛ на Олимпиаде-2026.

«Сейчас мы чувствуем себя хорошо. Я надеюсь, что мы сможем достигнуть решений достаточно быстро, чтобы не ждать до последней момента.

Мы сейчас очень много находимся за столом переговоров. Пока что все вопросы решаются в правильном направлении.

Сроки строительства по-прежнему короткие и сжатые, но, надеюсь, сможем решить все вопросы. Всякое может случиться, но я настроен позитивно», – сказал глава профсоюза хоккеистов НХЛ Марти Уолш.

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн ранее выразил обеспокоенность темпами строительства арены для Олимпиады-2026 в Милане.

НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия.

1 комментарий
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Неплохо.
ОИ с игроками НХЛ совсем другой уровень.
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