Комментатор Батрак: «Динамо» на голову сильнее почти всех – все в полнейшем порядке. Выпадают люди, выходит молодежь – команда не теряет в качестве. А если играют топы, то как с ними бороться?»

Комментатор Артем Батрак считает, что «Динамо» на голову сильнее почти всех.

«Нельзя не сказать про московское « ». Все в полнейшем порядке. Команда на голову сильнее почти всех.

Да, был проигранный матч с «Нефтехимиком», но там Долганов стоял на ушах, и с ним ничего нельзя было сделать. Да, было дерби со «Спартаком».

Но в чем сила команды? «Динамо» неважно, кто у них пропускает игру. Заболело полкоманды, на лед вышла молодежь, и сложилось ощущение, что у команды можно заменить кого угодно, хоть Эрика О’Делла.

Выпадают люди, выходит молодежь – и команда не теряет в качестве. А уж если играют все топы, то как с ними бороться?

Менелл, Ожиганов, Пыленков, Миронов – четыре топ-защитника. Думаю, что к концу сезона у «Динамо» будет пять нападающих, которые забьют 20+ голов. И, конечно же, большинство!

Единственный вопрос – по вратарям. Сейчас играет . И играет-то хорошо, он молодец. Но нужно как-то на плей-офф определяться», – сказал комментатор « » Артем Батрак.