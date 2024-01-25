Комментатор Батрак: «Динамо» на голову сильнее почти всех – все в полнейшем порядке. Выпадают люди, выходит молодежь – команда не теряет в качестве. А если играют топы, то как с ними бороться?»
Комментатор Артем Батрак считает, что «Динамо» на голову сильнее почти всех.
«Нельзя не сказать про московское «Динамо». Все в полнейшем порядке. Команда на голову сильнее почти всех.
Да, был проигранный матч с «Нефтехимиком», но там Долганов стоял на ушах, и с ним ничего нельзя было сделать. Да, было дерби со «Спартаком».
Но в чем сила команды? «Динамо» неважно, кто у них пропускает игру. Заболело полкоманды, на лед вышла молодежь, и сложилось ощущение, что у команды Алексея Кудашова можно заменить кого угодно, хоть Эрика О’Делла.
Выпадают люди, выходит молодежь – и команда не теряет в качестве. А уж если играют все топы, то как с ними бороться?
Менелл, Ожиганов, Пыленков, Миронов – четыре топ-защитника. Думаю, что к концу сезона у «Динамо» будет пять нападающих, которые забьют 20+ голов. И, конечно же, большинство!
Единственный вопрос – по вратарям. Сейчас играет Максим Моторыгин. И играет-то хорошо, он молодец. Но нужно как-то на плей-офф определяться», – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак.
Так что результат в ПО может быть как КГ, так и вылет в 1 раунде.
Если игра идет, забили первыми, а еще лучше парочку, то все норм.
Если игра не идет, перекусили их игру, привозик случился, то команда не может перевернуть игру.
Для плей-офф это минус.
Такие команды в серии до 4 побед в плей-офф обычно вылетают. Не в первом, так во втором раунде.