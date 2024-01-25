Комментатор Батрак: «Динамо» на голову сильнее почти всех – все в полнейшем порядке. Выпадают люди, выходит молодежь – команда не теряет в качестве. А если играют топы, то как с ними бороться?»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Артем Батрак Максим Моторыгин Хоккей

Комментатор Артем Батрак считает, что «Динамо» на голову сильнее почти всех.

«Нельзя не сказать про московское «Динамо». Все в полнейшем порядке. Команда на голову сильнее почти всех.

Да, был проигранный матч с «Нефтехимиком», но там Долганов стоял на ушах, и с ним ничего нельзя было сделать. Да, было дерби со «Спартаком». 

Но в чем сила команды? «Динамо» неважно, кто у них пропускает игру. Заболело полкоманды, на лед вышла молодежь, и сложилось ощущение, что у команды Алексея Кудашова можно заменить кого угодно, хоть Эрика О’Делла.

Выпадают люди, выходит молодежь – и команда не теряет в качестве. А уж если играют все топы, то как с ними бороться?

Менелл, Ожиганов, Пыленков, Миронов – четыре топ-защитника. Думаю, что к концу сезона у «Динамо» будет пять нападающих, которые забьют 20+ голов. И, конечно же, большинство! 

Единственный вопрос – по вратарям. Сейчас играет Максим Моторыгин. И играет-то хорошо, он молодец. Но нужно как-то на плей-офф определяться», – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак.

6 комментариев
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Бороться так же, как обычно борются с такими крепкими коллективами - высокий темп, быстое перемещение шайбы, дисциплина.
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Кончайте хвалить Динамо ! Ненавижу ваши хвалебные оды . Тихим сапом пойдем от матча к матчу .
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На голову сильнее всех! Только от второго состава Спартака по 6 плюх пропускает и Ладе проигрывают 4=0 и Нефтехимику. Сколько же подхалимов развелось. Да , команда крепкая и сбалансированная , а кто на голову сильнее всех покажет ПО. Да и есть ли такие ?
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На голову сильнее откровенных аутсайдеров, просто сильнее команд в нижней части зоны ПО (и Запад и Восток), а с остальными или на равных или слабее.
Так что результат в ПО может быть как КГ, так и вылет в 1 раунде.
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У Динамо может быть сколько угодно равноценных составов — хотя и их нет. Но главная проблема — у тренеров нет плана Б.
Если игра идет, забили первыми, а еще лучше парочку, то все норм.
Если игра не идет, перекусили их игру, привозик случился, то команда не может перевернуть игру.
Для плей-офф это минус.
Такие команды в серии до 4 побед в плей-офф обычно вылетают. Не в первом, так во втором раунде.
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Батрак- болельщик Динамо? Такое ощущение, что фанат какой-то рассказывает. Да, команда у Динамо сильная, но восхвалять их не стоит, топовое большинство, лидеры забивают, но временами им не хватает характера. Плей-офф другой турнир, на первый план выходит опыт,желание и характер, а потом мастерство. Закроют лидеров и большинство, а перебороть не получается, нужно что-то придумывать, гибкости команде тоже не хватает, что-то не получается сразу разваливаются.
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