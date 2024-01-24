«Ак Барс» выиграл третий матч подряд, победив «Автомобилист» (4:1). Команда Билялетдинова – 5-я на Востоке
«Ак Барс» одержал третью победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова обыграла «Автомобилист» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Клуб из Татарстана ранее победил «Ладу» (5:1) и «Спартак» (4:3 Б).
На промежутке из пяти прошедших матчей «Ак Барс» одержал четыре победы.
Команда набрала 66 очков в 54 играх и находится на пятом месте в таблице Восточной конференции.
Сегодня Барсы смотрелись хорошо (только вот у Радика что-то не идёт) а так молодчики!!!