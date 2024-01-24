«Ак Барс» выиграл третий матч подряд, победив «Автомобилист» (4:1). Команда Билялетдинова – 5-я на Востоке

Теги Ак Барс Автомобилист Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

«Ак Барс» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова обыграла «Автомобилист» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Клуб из Татарстана ранее победил «Ладу» (5:1) и «Спартак» (4:3 Б).

На промежутке из пяти прошедших матчей «Ак Барс» одержал четыре победы.

Команда набрала 66 очков в 54 играх и находится на пятом месте в таблице Восточной конференции.

3 комментария
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ну вот , ... вроде поперло....
+5
0
+5
Ответ мик джагер
ну вот , ... вроде поперло....
Не сглазить бы...
Сегодня Барсы смотрелись хорошо (только вот у Радика что-то не идёт) а так молодчики!!!
+3
0
+3
Ответ Tina
Не сглазить бы... Сегодня Барсы смотрелись хорошо (только вот у Радика что-то не идёт) а так молодчики!!!
Радует, что потихоньку всё налаживается, но есть ещё куда двигаться)!
+2
0
+2
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