Кравец о том, можно ли назвать «Авангард» командой без слабых мест: «Таких не бывает, трудно проводим вторые периоды. Рад за игру вратаря и всех звеньев – они добились моего доверия»

Теги Авангард Спартак КХЛ Михаил Кравец Дамир Жафяров Матч ТВ Павел Хомченко Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу над «Спартаком».

«Авангард» выиграл со счетом 3:1, продлив победную серию до семи матчей.

– Готовились к сложной игре, понимали, что «Спартак» стремится исправить ситуацию.

У соперника очень организованная команда, не просто было их остановить. Мы молодцы, ребята закусились, в третьем периоде команда сыграла на двести процентов.

Рад за игру вратаря (против «Спартака» сыграл Павел Хомченко) и всех четырех звеньев – они добились моего доверия своей игрой.

– Почему не удалось с первых минут завладеть инициативой?

– У нас не играла пара ведущих игроков.

Матч был на выезде, «Спартак» – хорошая команда, там все хоккеисты скоростные, есть достаточно людей, которые могут дать отпор.

– Можно ли назвать «Авангард» командой без слабых мест?

– Таких команд не бывает. Мы трудно проводим вторые периоды.

Это наша основная проблема, знаем, что нужно делать, но не получается играть так, как хотим. Кроме того, нужно улучшать начало матча на выезде, дома начинаем хорошо.

– Второе звено и особенно Дамир Жафяров далеко от оптимальной формы. Будете пытаться разбить это сочетание?

– Мы надеемся, что Дамир еще вернет свою лучшую форму. Это звено каждую игру создает голевые моменты.

Важно, что они хорошо играют в обороне и средней зоне.

Будем наигрывать это звено для того, чтобы оно приносило больше пользы «Авангарду», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

4 комментария
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"ребята закупились"? О чем это он? (В мое время это означало, что пацаны сбегали в ларек за алкоголем)
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Ответ ak-2nd
"ребята закупились"? О чем это он? (В мое время это означало, что пацаны сбегали в ларек за алкоголем)
Может, опечатка. Закусились, наверное, имелось в виду.
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Ответ Hola Hola
Может, опечатка. Закусились, наверное, имелось в виду.
Там и написано закусились
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Ответ ak-2nd
"ребята закупились"? О чем это он? (В мое время это означало, что пацаны сбегали в ларек за алкоголем)
Там написано закусились
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