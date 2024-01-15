«Детройт» и представители Кэйна обсуждали возможный обмен в случае невыхода клуба в плей-офф

Теги возможные переходы Детройт НХЛ Патрик Кэйн Пэт Бриссон Хоккей

«Детройт» обсуждал возможный обмен Патрика Кэйна перед подписанием контракта.

Перед тем, как подписать соглашение, клуб и представители хоккеиста проговорили возможный сценарий обмена форварда перед дедлайном в случае, если команда не выйдет в розыгрыш Кубка Стэнли.

«Мы еще не обсуждали будущее. Патрик сосредоточен на том, чтобы помочь «Ред Уингс» выйти в плей-офф. Я уверен, что это его приоритет на данный момент.

Я знаю, что он хочет продолжать играть в любимую игру как можно дольше. На данный момент он чувствует себя прекрасно», – сказал агент хоккеиста Пэт Бриссон.

Игрок подписал договор с клубом с зарплатой 2,75 миллиона долларов.

Патрик Кэйн набрал 16 (7+9) очков в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий