Вратарь «Аризоны» Ингрэм сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 38 бросков «Миннесоты». Он на 1-м месте в НХЛ по числу игр на ноль

Теги рейтинги Питтсбург Ванкувер Миннесота Аризона НХЛ Тэтчер Демко Тристан Джерри Коннор Ингрэм Хоккей

Вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм сделал 5-й шатаут в сезоне НХЛ.

26-летний канадец отразил 38 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (6:0) и был признан второй звездой. 

В текущем сезоне у голкипера «Койотис» 5 игр на ноль – больше всех в лиге.

Второе место с 4 шатаутами делят Тристан ДжерриПиттсбург») и Тэтчер ДемкоВанкувер», сегодня не пропустил в игре с «Баффало», отразив 26 бросков). 

Ингрэм одержал 15 побед в 26 матчах в этой регулярке при 91,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,51.

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2 комментария
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Неожиданная статистика. Где Аризона а где матчи на ноль
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Ответ trav
Неожиданная статистика. Где Аризона а где матчи на ноль
Делит лидерство с Питтсбургом в сезоне (по 6), Веймелка еще один зацепил
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