Вратарь «Аризоны» Ингрэм сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 38 бросков «Миннесоты». Он на 1-м месте в НХЛ по числу игр на ноль

Вратарь «Аризоны» Коннор Ингрэм сделал 5-й шатаут в сезоне НХЛ.

26-летний канадец отразил 38 бросков в матче регулярного чемпионата против «Уайлд» (6:0) и был признан второй звездой.

В текущем сезоне у голкипера «Койотис» 5 игр на ноль – больше всех в лиге.

Второе место с 4 шатаутами делят (« ») и (« », сегодня не пропустил в игре с «Баффало», отразив 26 бросков).

Ингрэм одержал 15 побед в 26 матчах в этой регулярке при 91,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,51.