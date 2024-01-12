«Сиэтл» одержал 8 побед подряд и повторил клубный рекорд. Разница шайб на отрезке – 25:9
«Сиэтл» одержал 8 побед подряд.
Ранее команда тренера Дэйва Хэкстола обыграла «Вашингтон» (4:1).
Выиграв 8 матчей подряд, «Сиэтл» повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии. В сезоне-2022/23 у «Сиэтла» также было 8 побед подряд.
Отметим, что разница шайб на отрезке – 25:9.
В текущем сезоне «Кракен» набрал 45 очков в 41 матче и занимает 5-е место в Тихоокеанском дивизионе.
Клуб приблизился к зоне плей-офф, уступая занимающему 2-е место в зоне wild card «Нэшвиллу» только по числу побед в основное время.