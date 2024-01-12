«Сиэтл» одержал 8 побед подряд и повторил клубный рекорд. Разница шайб на отрезке – 25:9

Теги НХЛ Сиэтл Дэйв Хэкстол Хоккей

«Сиэтл» одержал 8 побед подряд.

Ранее команда тренера Дэйва Хэкстола обыграла «Вашингтон» (4:1).

Выиграв 8 матчей подряд, «Сиэтл» повторил клубный рекорд по продолжительности победной серии. В сезоне-2022/23 у «Сиэтла» также было 8 побед подряд.

Отметим, что разница шайб на отрезке – 25:9.

В текущем сезоне «Кракен» набрал 45 очков в 41 матче и занимает 5-е место в Тихоокеанском дивизионе.

Клуб приблизился к зоне плей-офф, уступая занимающему 2-е место в зоне wild card «Нэшвиллу» только по числу побед в основное время. 

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2 комментария
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Команда состоящая из трудовых третьих звеньев снова разгоняется, наверняка зайдут в плей-офф и снова пошумят.
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цель - выиграть КС быстрее, чем Вегас.
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