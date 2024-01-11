«Динамо» выиграло 4-й матч подряд – 4:2 против ЦСКА. Моторыгин отразил 39 из 41 броска

Теги ЦСКА Алексей Кудашов КХЛ Динамо Максим Моторыгин Хоккей

«Динамо» одержало четвертую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова переиграла ЦСКА (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Динамо» также завершило победную серию ЦСКА, которая составила четыре игры.

Голкипер бело-голубых Максим Моторыгин отразил 39 из 41 броска соперника.

«Динамо» располагается на втором месте в таблице Западной конференции, набрав 70 баллов в 50 играх.

ЦСКА находится на шестой позиции в конференции, имея в активе 56 очков в 49 матчах.

4 комментария
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Моторыгин так через пару лет в НХЛ уедет.
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Мотор отработал как мотор, вопросов нет, а вот к защите есть. Правильно Гимаев сказал со вторым голом: " Расстреляли". В концовке чуть более собраным надо быть, а Никонову не жадничать, раз сам ещё в мастерюгу не вырос!!! С победой Динамики!
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Моторыгину респект!!! Вот он вратарь номер один в команде!!!
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