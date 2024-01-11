«Динамо» выиграло 4-й матч подряд – 4:2 против ЦСКА. Моторыгин отразил 39 из 41 броска
«Динамо» одержало четвертую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова переиграла ЦСКА (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Динамо» также завершило победную серию ЦСКА, которая составила четыре игры.
Голкипер бело-голубых Максим Моторыгин отразил 39 из 41 броска соперника.
«Динамо» располагается на втором месте в таблице Западной конференции, набрав 70 баллов в 50 играх.
ЦСКА находится на шестой позиции в конференции, имея в активе 56 очков в 49 матчах.