Разин о победе над «Сочи»: «Металлург» не хотел играть в 1-м периоде – ужас, кошмар. Смолин вытащил нас, нападающим показал, что он идет с графиком «1 очко за игру»

Андрей Разин поделился мыслями о победе над «Сочи».

«Металлург» победил со счетом 4:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Часто такое бывает, когда последние две игры – СКА и «Локомотив» – команды, на которые не надо настраивать и команда выкладывается по полной программе.

Понятно, что после таких побед само по себе состояние такое получается, что «раз этих обыграли, то и эти сдадутся». Поэтому два периода были тяжелыми.

Я вратарей не хвалю и не ругаю, но действительно хочется отметить Сашку Смолина, потому что он, можно сказать, нас вытащил за волосы.

Помимо того, что много выручал, считаю, что и передачу ему должны записать. Сегодня он нападающим показал, что он с графиком «одно очко за игру» идет в чемпионате. Поэтому дифирамбы ему. Команду – с выходным, с победой.

– Первые два периода – это психология, как вы сказали. Как в вашем понимании эту психологию привить, чтобы, выходя на матч против команды из нижней части таблицы, забирать победу более уверенно?

– Есть много способов. Иногда нужно резать по живому, но не хочется резать по живому, думаешь, что ребята настроятся. Иногда наоборот, на кого-то надеешься, а кто-то не оправдал, кого-то поднимаешь выше, а его затрясет. Шагов много.

Если вы заметили, на третий период были кардинальные изменения, потому что уже над пропастью висели. И это сработало.

Я надеюсь, что до таких кардинальных решений в дальнейшем доходить не будем. Хочется, чтобы ребята, на которых рассчитываешь, они выходили и играли от начала до конца. Но сезон длинный и где-то надо дать кому-то отдыхать.

Вот Пресс и Пятунин не играли. Сколько ругали Пресса, сколько ошибок. Вот его сегодня не было, а ошибки были.

А начало атаки все равно не такое, как при Прессе. Ладно, что-то меня совсем уже понесло не туда, давайте следующий вопрос.

– Ну раз эти кардинальные изменения помогли – значит, что команда управляема?

– А куда без этого? Команда управляемая, я считаю, что у меня при взаимодействии с ребятами проблем нет. Можно сказать, что вот они не настроились, что бывают такие игры.

Но, по-хорошему, они профессионалы и такого не должно быть, что в первом периоде команда просто не хотела играть.

Или кто-то не хотел, а кто-то не мог. Просто ужас был, не игра, а кошмар какой-то, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.