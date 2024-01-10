КХЛ и Гринчаров исполнят хоккейную мечту – успей отправить письмо с желаниями

Тинькофф и КХЛ исполняют хоккейные мечты.

«Для участия необходимо до 10 января оставить заявку с письмом и обратным электронным адресом. КХЛ и ее официальный банк выберут пять победителей.

В видеоролике, посвященном акции, снялся бывший хоккеист, а теперь популярный блогер Максим Гончаров.

Он предстал в роли Гринчарова, который сначала планирует испортить хоккейный сезон, но встретив талисмана КХЛ Крута, решает исполнить мечты болельщиков.

Внимательный зритель увидит в ролике немало хоккейных пасхалок.

Победители конкурса получат инструкцию по исполнению хоккейной мечты до 31 января», – сообщается на официальном сайте лиги.