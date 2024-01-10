КХЛ и Гринчаров исполнят хоккейную мечту – успей отправить письмо с желаниями
Тинькофф и КХЛ исполняют хоккейные мечты.
«Для участия необходимо до 10 января оставить заявку с письмом и обратным электронным адресом. КХЛ и ее официальный банк выберут пять победителей.
В видеоролике, посвященном акции, снялся бывший хоккеист, а теперь популярный блогер Максим Гончаров.
Он предстал в роли Гринчарова, который сначала планирует испортить хоккейный сезон, но встретив талисмана КХЛ Крута, решает исполнить мечты болельщиков.
Внимательный зритель увидит в ролике немало хоккейных пасхалок.
Победители конкурса получат инструкцию по исполнению хоккейной мечты до 31 января», – сообщается на официальном сайте лиги.