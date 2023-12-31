Василевский 2-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч. Он отразил 16 бросков «Рейнджерс» из 21
Андрей Василевский 2-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч.
Вратарь «Тампы» отразил 16 из 21 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:5).
2 декабря россиянин пропустил 6 шайб от «Далласа», отразив 19 бросков из 25.
Поражение стало для Василевского 2-м подряд. Всего в сезоне у него 8 побед в 15 играх при 90,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,94.
Сейчас она 10-я на Востоке и больше неё в конференции сыграл только Коламбус.