Василевский 2-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч. Он отразил 16 бросков «Рейнджерс» из 21

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский 2-й раз в сезоне пропустил 5+ шайб за матч.

Вратарь «Тампы» отразил 16 из 21 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:5). 

2 декабря россиянин пропустил 6 шайб от «Далласа», отразив 19 бросков из 25. 

Поражение стало для Василевского 2-м подряд. Всего в сезоне у него 8 побед в 15 играх при 90,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,94. 

3 комментария
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Не скажу, что прямо косячил. Но и не выручал. Для Василевского плохой матч, становится обыденностью. Вот это и напрягает.
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Похоже, Тампа в этом сезоне не попадёт в ПО.
Сейчас она 10-я на Востоке и больше неё в конференции сыграл только Коламбус.
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Ответ Мандалай
Похоже, Тампа в этом сезоне не попадёт в ПО. Сейчас она 10-я на Востоке и больше неё в конференции сыграл только Коламбус.
Очень рано делать выводы
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