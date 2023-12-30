Хинтц с хет-триком, Годро с 1+2 и Пажо с 2+2 – звезды дня в НХЛ

Роопе Хинтц, Джонни Годро и Жан-Габриель Пажо – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – форвард « » с 4 (2+2) очками в матче с «Вашингтоном» (5:1).

Вторая звезда – форвард « » с 3 (1+2) очками в матче с «Торонто» (6:5 ОТ). На его счету победный гол в овертайме.

Первая звезда – форвард « » Роопе Хинтц с хет-триком в ворота «Чикаго» (5:4 ОТ). На его счету победный гол в овертайме.