Буше об арене «Авангарда»: «Ее однозначно можно сравнить со стадионами в Северной Америке, причем по всем аспектам»

Теги Авангард болельщики НХЛ КХЛ G-Drive Арена Рид Буше Чемпионат.com Хоккей

Рид Буше поделился мнением об арене «Авангарда» в Омске.

Арена в Омске – особенное место на карте КХЛ. Вы можете сравнить, здесь вы ощущаете атмосферу, близкую к НХЛ?

– Да, ее однозначно можно сравнить со стадионами в Северной Америке, причем по всем аспектам. И чаша, и раздевалки, и спортивная зона – да все!

И, конечно же, болельщики в Омске невероятные, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий