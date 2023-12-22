Буше об арене «Авангарда»: «Ее однозначно можно сравнить со стадионами в Северной Америке, причем по всем аспектам»

Рид Буше поделился мнением об арене «Авангарда» в Омске.

– в Омске – особенное место на карте . Вы можете сравнить, здесь вы ощущаете атмосферу, близкую к ?

– Да, ее однозначно можно сравнить со стадионами в Северной Америке, причем по всем аспектам. И чаша, и раздевалки, и спортивная зона – да все!

И, конечно же, болельщики в Омске невероятные, – сказал нападающий « » .