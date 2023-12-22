Буше об арене «Авангарда»: «Ее однозначно можно сравнить со стадионами в Северной Америке, причем по всем аспектам»
Рид Буше поделился мнением об арене «Авангарда» в Омске.
– Арена в Омске – особенное место на карте КХЛ. Вы можете сравнить, здесь вы ощущаете атмосферу, близкую к НХЛ?
– Да, ее однозначно можно сравнить со стадионами в Северной Америке, причем по всем аспектам. И чаша, и раздевалки, и спортивная зона – да все!
И, конечно же, болельщики в Омске невероятные, – сказал нападающий «Авангарда» Рид Буше.