Ротенберг о просмотре игр Евротура: «Смотрим все матчи НХЛ, смотрим и сборные. Не для изучения соперников, а чтобы развиваться самим»
Роман Ротенберг ответил на вопрос о просмотре матчей Евротура.
«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала.
– Есть задача смотреть матчи Евротура, чтобы иметь представление о силе шведов и финнов?
– Мы тренерским штабом смотрим очень много видео. У нас есть группа аналитиков.
Смотрим все матчи в НХЛ, а когда позволяет время, смотрим и все остальные сборные.
В первую очередь не для того, чтобы изучать соперников, а чтобы развиваться самим.
Хоккей идет вперед, нужно развиваться. Конечно, все смотрим и изучаем, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
Особенно после заявления о звонке из Европы
Ведь рядом тут новость -
Кожевников про МЧМ: «Не смотрел и не планирую. Наших нет. Что смотреть-то? На кого?»
Получается, что по логике Ротенберга смотреть хоккей высокого уровня нужно независимо от того, участвует ли там сборная России или российские игроки (хотя бы для того, чтобы видеть потенциальных соперников, перенимать какие то новинки или нюансы), а вот по словам Кожевникова раз наших нет, так и тратит время не стоит.
Ну а со зрелищностью это точно никак не связано. Хотя, может упрощение игры - для вас зрелищно.