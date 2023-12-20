Ротенберг о просмотре игр Евротура: «Смотрим все матчи НХЛ, смотрим и сборные. Не для изучения соперников, а чтобы развиваться самим»

Теги СКА Евротур Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ КХЛ Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос о просмотре матчей Евротура.

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала.

– Есть задача смотреть матчи Евротура, чтобы иметь представление о силе шведов и финнов?

– Мы тренерским штабом смотрим очень много видео. У нас есть группа аналитиков.

Смотрим все матчи в НХЛ, а когда позволяет время, смотрим и все остальные сборные.

В первую очередь не для того, чтобы изучать соперников, а чтобы развиваться самим.

Хоккей идет вперед, нужно развиваться. Конечно, все смотрим и изучаем, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

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13 комментариев
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Количество просмотренных матчей уже близится к 10000?
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20 лет в КХЛ не могут сделать одинаковые площадки небольших размеров как в НХЛ чтоб зрелищность повысить. Позорище ! Вот с чего нужно начинать. Хотя бы . Ато смотришь словно разгон боинга на посадочной полосе когда играют ..
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Смотрим - мы Николай второй .
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Ох,не жалеете вы себя РБ -отдохнуть вам надо, золотой вы наш Человек ! Уже почти пять утра ,а всё ещё не ложились - всё о хоккее думаете и так каждый поди день ! Чего вы найдёте для себя нового в этом НХЛе после того , как такой турнирище победно вытащили на ура - не зря же вам звонят отовсюду с поздравлениями !
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Мне звонили из Америки, сказали , что НХЛ -овские тренеры твои матчи до дыр просмотрели, но твою систему никак не могут осилить, бедолаги.
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Ответ Machine Head
Смотрим - мы Николай второй .
Да-да. "Род деятельности -хозяин земли русской "! Не более , не менее ,😁
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Я думал Роман только интервью раздаёт.
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"Нужно развиваться, нужно срочно развиваться."(с) Йозе Марино
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рома может показать Н. Гусеву, как шайбу правильно бросать, а то он не в курсе!:)
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Вот что-то мне подсказывает, что ни фига он не смотрит

Особенно после заявления о звонке из Европы
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Как можно посмотреть все матчи, когда бывают дни по 12-13 шт./день. Даже если перерывы перематывать, то у тебя получится больше суток просмотра и это без отрыва от телевизора без сна и еды. Бред какой-то
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Редкий случай, когда Кожевников не поддерживает Ротенберга.
Ведь рядом тут новость -
Кожевников про МЧМ: «Не смотрел и не планирую. Наших нет. Что смотреть-то? На кого?»
Получается, что по логике Ротенберга смотреть хоккей высокого уровня нужно независимо от того, участвует ли там сборная России или российские игроки (хотя бы для того, чтобы видеть потенциальных соперников, перенимать какие то новинки или нюансы), а вот по словам Кожевникова раз наших нет, так и тратит время не стоит.
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Ответ Сульшер жги!
20 лет в КХЛ не могут сделать одинаковые площадки небольших размеров как в НХЛ чтоб зрелищность повысить. Позорище ! Вот с чего нужно начинать. Хотя бы . Ато смотришь словно разгон боинга на посадочной полосе когда играют ..
Странно... вы архивы чтоли смотрите? Где еще в КХЛ остались 30м?
Ну а со зрелищностью это точно никак не связано. Хотя, может упрощение игры - для вас зрелищно.
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