Ротенберг о просмотре игр Евротура: «Смотрим все матчи НХЛ, смотрим и сборные. Не для изучения соперников, а чтобы развиваться самим»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о просмотре матчей Евротура.

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла Кубок Первого канала.

– Есть задача смотреть матчи Евротура, чтобы иметь представление о силе шведов и финнов?

– Мы тренерским штабом смотрим очень много видео. У нас есть группа аналитиков.

Смотрим все матчи в НХЛ, а когда позволяет время, смотрим и все остальные сборные.

В первую очередь не для того, чтобы изучать соперников, а чтобы развиваться самим.

Хоккей идет вперед, нужно развиваться. Конечно, все смотрим и изучаем, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.