Российская тройка «Коламбуса» набрала 22 очка в 9 матчах. Больше всех у Чинахова – 9 баллов
Звено «Коламбуса» из россиян набрало 22 очка в общей сложности.
«Блю Джекетс» победили «Баффало» (9:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий Кирилл Марченко сделал хет-трик и отметился результативной передачей, Егор Чинахов выполнил два голевых паса, Дмитрий Воронков не записал на свой счет результативных действий.
Звено нападения «Коламбуса», которое состоит из российских хоккеистов, набрало 22 очка в общей сложности за девять матчей. Они играют вместе с 1 декабря.
На этом этапе Чинахов набрал 9 (5+4) очков, Марченко – 8 (6+2), Воронков – 5 (2+3).