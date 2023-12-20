Российская тройка «Коламбуса» набрала 22 очка в 9 матчах. Больше всех у Чинахова – 9 баллов

Теги Коламбус НХЛ Кирилл Марченко Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

Звено «Коламбуса» из россиян набрало 22 очка в общей сложности.

«Блю Джекетс» победили «Баффало» (9:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий Кирилл Марченко сделал хет-трик и отметился результативной передачей, Егор Чинахов выполнил два голевых паса, Дмитрий Воронков не записал на свой счет результативных действий.

Звено нападения «Коламбуса», которое состоит из российских хоккеистов, набрало 22 очка в общей сложности за девять матчей. Они играют вместе с 1 декабря.

На этом этапе Чинахов набрал 9 (5+4) очков, Марченко – 8 (6+2), Воронков – 5 (2+3).

8 комментариев
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Молодцы! Дальше - больше!
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Хорошее звено. Двое 2000-ого года и один 2001-ого года.
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Ответ frol92
Им бы Лайне или Годро обменять(фиг они правда кому нужны) и взять вратаря надёжного и вполне можно было бы пошуметь уже наверное в следующем сезоне.
Они оба пригодятся кому угодно, было бы место под потолком
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+4
Ответ frol92
Им бы Лайне или Годро обменять(фиг они правда кому нужны) и взять вратаря надёжного и вполне можно было бы пошуметь уже наверное в следующем сезоне.
Годро нельзя менять имхо, он всетаки лучший плеймейкер жакетов, он камбекнет! Лайне надо меня без промедления, даже с удержанием зарплаты!
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Русское звено нападения, это же так круто. Да ещё и результативное. Лучше только полное русское звено, Проворов есть, нужен ещё один.
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Им бы Лайне или Годро обменять(фиг они правда кому нужны) и взять вратаря надёжного и вполне можно было бы пошуметь уже наверное в следующем сезоне.
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Ответ frol92
Им бы Лайне или Годро обменять(фиг они правда кому нужны) и взять вратаря надёжного и вполне можно было бы пошуметь уже наверное в следующем сезоне.
У Годно полный запрет на обмен, у Лайне - частичный
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