Хоккеисты «Авангарда» навестили детей гематологического отделения омской больницы и вручили им подарки

Хоккеисты «Авангарда» навестили детей в больнице.

Игроки омского клуба Андрей Мишуров, Михаил Гуляев, Дамир Шарипзянов, главный тренер Михаил Кравец и генеральный менеджер Антон Курьянов съездили к детям гематологического отделения Омской областной клинической больницы.

«Маленькие болельщики подготовили номера для гостей, каждый выступающий получил подарок с атрибутикой клуба, а все-все-все — новогодних дракончиков 🐉», – сообщили в «Авангарде».