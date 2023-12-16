Хоккеисты «Авангарда» навестили детей гематологического отделения омской больницы и вручили им подарки

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Михаил Кравец Дамир Шарипзянов Андрей Мишуров Михаил Гуляев Хоккей

Хоккеисты «Авангарда» навестили детей в больнице.

Игроки омского клуба Андрей Мишуров, Михаил Гуляев, Дамир Шарипзянов, главный тренер Михаил Кравец и генеральный менеджер Антон Курьянов съездили к детям гематологического отделения Омской областной клинической больницы.

«Маленькие болельщики подготовили номера для гостей, каждый выступающий получил подарок с атрибутикой клуба, а все-все-все — новогодних дракончиков 🐉», – сообщили в «Авангарде».

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