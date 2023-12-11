Кравец об игре «Авангарда»: «Ситуацию стабилизировали, потому что ребята привыкли к нашим требованиям, стараются выполнять все, что нужно»

Михаил Кравец высказался об игре «Авангарда» в сезоне-2023/24.

Клуб набрал 55 очков в 38 матчах и занимает второе место в таблице Востока, уступая «Металлургу» по дополнительным показателям

«Ситуацию стабилизировали, потому что ребята привыкли к нашим требованиям, стали играть по-другому. Мы играем в совершенно другую систему, которую кто-то не до конца понимал.

Сейчас она стала в связи с уверенными победами им нравиться, игроки стараются выполнять все, что нужно. Плюс стоит отметить уверенную игру вратарей.

Усиление команды перед закрытием трансферного окна 27 декабря? Я надеюсь, что какое-то усиление будет. Потому что нескольких игроков мы отдали, места у нас есть, в том числе и место легионера», – сказал главный тренер «Авангарда» .

«Авангард» выиграл 14 из 15 последних матчей