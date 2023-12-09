«Каролина» может обменять Деанджело. У защитника 7 очков и «минус 10» в 16 играх
«Каролина» может обменять защитника Энтони Деанджело.
Об этом сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
28-летний игрок вернулся в «Харрикейнс» в межсезонье, подписав контракт на год и 1,675 миллиона долларов.
В текущем сезоне он провел 16 игр, в которых набрал 7 (1+6) очков при полезности «минус 10», 12 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:10.
За карьеру в НХЛ Деанджело провел 356 матчей и набрал 206 (46+160) баллов.
«Нэшвилл» может обменять Бэрри – ему разрешили общаться с другими клубами. Зарплата защитника – 4,5 млн долларов