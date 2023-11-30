Вадим Шипачев поделился мнением о новых легионерах «Ак Барса».

– В каком эмоциональном состоянии пребывает команда после двух побед подряд?

– Стало получше, но есть над чем работать и в плане психологии, и в плане физики, тактики. Когда ты проигрываешь, то недорабатываешь во всех этих аспектах.

Надо тренироваться, анализировать, чтобы радовать себя и наших болельщиков победами.

– Один легионер уже дебютировал, как оцените его игру?

– Он хороший мастер – это видно по рукам, по броску. В дебютном матче Райли [ ] здорово сыграл. Думаю, нужна неделя, чтобы сыграться, понять, кто и куда должен ехать.

По тренировкам видно, что и Митчелл Миллер – рукастый парень. Они нам помогут, внесут положительные новшества в нашу игру, – сказал нападающий « » .