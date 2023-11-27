Монтаж металлоконструкций каркаса новой арены «Торпедо» завершен на 80%

Теги Торпедо фото КХЛ Арена-Торпедо Глеб Никитин Хоккей

Монтаж металлоконструкций каркаса арены в Нижнем Новгороде завершен на 80%.

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Монтаж металлических конструкций каркаса Ледового дворца на Стрелке завершен на 80%. Все металлоконструкции в полном объеме доставлены на объект.

Также уже возведено более 55% стен и перекрытий из газобетона. Завершается монтаж каркаса кровли», – написал Никитин.

 

Фото: t.me/glebnikitin_nn

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий