Монтаж металлоконструкций каркаса новой арены «Торпедо» завершен на 80%
Монтаж металлоконструкций каркаса арены в Нижнем Новгороде завершен на 80%.
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Монтаж металлических конструкций каркаса Ледового дворца на Стрелке завершен на 80%. Все металлоконструкции в полном объеме доставлены на объект.
Также уже возведено более 55% стен и перекрытий из газобетона. Завершается монтаж каркаса кровли», – написал Никитин.
Фото: t.me/glebnikitin_nn
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