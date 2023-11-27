Монтаж металлоконструкций каркаса новой арены «Торпедо» завершен на 80%

Монтаж металлоконструкций каркаса арены в Нижнем Новгороде завершен на 80%.

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Монтаж металлических конструкций каркаса Ледового дворца на Стрелке завершен на 80%. Все металлоконструкции в полном объеме доставлены на объект.

Также уже возведено более 55% стен и перекрытий из газобетона. Завершается монтаж каркаса кровли», – написал Никитин.

Фото: t.me/glebnikitin_nn