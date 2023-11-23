Вратарь «Авангарда» Мишуров заменен, пропустив 3 шайбы от «Салавата» – к этому моменту было 5:21 по броскам. Это 11-й матч подряд для голкипера
Андрей Мишуров был заменен в матче против «Салавата Юлаева».
«Салават Юлаев» и «Авангард» проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.
22-летнего голкипера «Авангарда» Андрея Мишурова заменили после третьей пропущенной шайбы на 28-й минуте во втором периоде. Вратарь пропустил одну шайбу в первом отрезке игры, еще две – во втором.
Когда счет стал 3:0 в пользу «Салавата Юлаева», счет по броскам был 21:5 в пользу уфимцев.
Мишуров отразил 18 из 21 броска. Его заменил Илья Проскуряков. Добавим, что Мишуров проводил 11-й матч подряд в воротах «Авангарда».
5 комментариев