Вратарь «Авангарда» Мишуров заменен, пропустив 3 шайбы от «Салавата» – к этому моменту было 5:21 по броскам. Это 11-й матч подряд для голкипера

Теги Авангард Салават Юлаев Илья Проскуряков КХЛ Андрей Мишуров Хоккей

Андрей Мишуров был заменен в матче против «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» и «Авангард» проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.

22-летнего голкипера «Авангарда» Андрея Мишурова заменили после третьей пропущенной шайбы на 28-й минуте во втором периоде. Вратарь пропустил одну шайбу в первом отрезке игры, еще две – во втором.

Когда счет стал 3:0 в пользу «Салавата Юлаева», счет по броскам был 21:5 в пользу уфимцев.

Мишуров отразил 18 из 21 броска. Его заменил Илья Проскуряков. Добавим, что Мишуров проводил 11-й матч подряд в воротах «Авангарда».

5 комментариев

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Фарит Хайруллин
Авангард устал
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Саша Константинов
Ну скажем так к Мишурову претензий нет.
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Антон Фёдоров
логично, первое звено не роботы. нужен центр. пьянов за такое бабло на драфт отказов.
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urec18@mail.ru
мишура устал, и так 10 забрал,молодец. всех матчей не выиграть.
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Ачиваков Марат
Ответ Фарит Хайруллин
Авангард устал
Салават играть стал!
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