Вратарь «Авангарда» Мишуров заменен, пропустив 3 шайбы от «Салавата» – к этому моменту было 5:21 по броскам. Это 11-й матч подряд для голкипера

Андрей Мишуров был заменен в матче против «Салавата Юлаева».

« » и «Авангард» проводят игру Фонбет чемпионата .

22-летнего голкипера «Авангарда» заменили после третьей пропущенной шайбы на 28-й минуте во втором периоде. Вратарь пропустил одну шайбу в первом отрезке игры, еще две – во втором.

Когда счет стал 3:0 в пользу «Салавата Юлаева», счет по броскам был 21:5 в пользу уфимцев.

Мишуров отразил 18 из 21 броска. Его заменил . Добавим, что Мишуров проводил 11-й матч подряд в воротах « ».