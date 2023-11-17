Охотюк против «Сент-Луиса»: 2 передачи, 1 бросок, 2 потери и «+3» за рекордные в НХЛ 22:40

Теги Сент-Луис Сан-Хосе НХЛ Никита Охотюк Хоккей

Защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк сделал 2 передачи в матче с «Сент-Луисом».

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В активе 22-летнего россиянина стало 3 (0+3) очка в 8 играх сезона при общей полезности «минус 2» и среднем времени на льду 19:31. 

Сегодня Охотюк (22:40 – личный рекорд в НХЛ, максимальное время в команде, 3:45 – в меньшинстве, «+3») нанес 1 бросок в створ и допустил 2 потери. 

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