Филатов о СКА: «Не можем выделить ни зрелищной игры, ни связки или тройки. Бюджет и игроки есть, а качества хоккея – нет»

Теги ЦСКА СКА Никита Филатов КХЛ Хоккей

Никита Филатов поделился мнением об игре ЦСКА и СКА в сезоне КХЛ.

– В чем причины слабой игры ЦСКА и СКА?

– Если говорить о ЦСКА, то вначале было несколько травм. Еще и Иван Федотов не играл целый год, не все гладко с его возвращением.

Может быть, в ЦСКА уже насытились победами, есть самоуспокоение. Лидеры команды привыкли, что они постоянно играют в финале.

В СКА другая ситуация: в команде поменялось около 70% состава. Также много травм, и лидеры периодически выбывают.

При этом команда обладает очень глубоким составом, три звена дадут фору практически любому клубу КХЛ.

На данный момент мы не можем выделить в СКА ни зрелищной игры, ни связки или тройки. Бюджет и игроки есть, а качества хоккея, которое мы привыкли видеть от команды, – нет.

– Можно ждать, что СКА еще разыграется по ходу чемпионата?

– Можно и нужно ожидать, потому что СКА – это топ-клуб, обладающий всеми ресурсами в плане селекции. Многое будет зависеть от руководителей и игроков.

Уверенно сказать, что у СКА все наладится, нельзя, но все возможности для этого есть, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.

8 комментариев

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Dinamik1
У СКА есть ротенберг звезда мирового хоккея у других такого нет.
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oberkorn
Видимо к Никите уже выехали люди, с конспектами про систему.
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Сергей Мартьянов
Ответ Marienburg
А что, Щитов забухал и спортс нашёл нового молодого эксперта?
Я страшно извиняюсь , ты с ним пил чтобы такое говорить на публику , Никита у нас в Нефтехимике три раза играл ( если не ошибаюсь ) и я не слышал что бы он бухал , как вы говорите. Если человек озвучивает свое не всем приятное , отличное от других независимое мнение , значит он не адекват? Проснись РОССИЯ НАС ГРАБЯТ!
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Сергей Фирсов
" Многое будет зависеть от руководителей и игроков." Гений.И как только додумался .Вот где собака зарыта
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Максим Селезнёв
Система ёпт
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Персональные данные Номер 67327384
Ответ Marienburg
А что, Щитов забухал и спортс нашёл нового молодого эксперта?
Это легенда Торóса
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