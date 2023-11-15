Филатов о СКА: «Не можем выделить ни зрелищной игры, ни связки или тройки. Бюджет и игроки есть, а качества хоккея – нет»

Никита Филатов поделился мнением об игре ЦСКА и СКА в сезоне КХЛ.

– В чем причины слабой игры и СКА?

– Если говорить о ЦСКА, то вначале было несколько травм. Еще и Иван Федотов не играл целый год, не все гладко с его возвращением.

Может быть, в ЦСКА уже насытились победами, есть самоуспокоение. Лидеры команды привыкли, что они постоянно играют в финале.

В СКА другая ситуация: в команде поменялось около 70% состава. Также много травм, и лидеры периодически выбывают.

При этом команда обладает очень глубоким составом, три звена дадут фору практически любому клубу КХЛ.

На данный момент мы не можем выделить в СКА ни зрелищной игры, ни связки или тройки. Бюджет и игроки есть, а качества хоккея, которое мы привыкли видеть от команды, – нет.

– Можно ждать, что СКА еще разыграется по ходу чемпионата?

– Можно и нужно ожидать, потому что СКА – это топ-клуб, обладающий всеми ресурсами в плане селекции. Многое будет зависеть от руководителей и игроков.

Уверенно сказать, что у СКА все наладится, нельзя, но все возможности для этого есть, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.