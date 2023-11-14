Кравец о том, что «Авангард» пропустил по 4 гола в 3 играх подряд: «Надо поправить голову и игру в обороне. Мишуров побеждает – ребята поддерживают, забивают»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Андрей Мишуров Хоккей

Михаил Кравец высказался об игре «Авангарда» в обороне.

«Авангард» обыграл «Северсталь» (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это седьмая победа подряд для команды.

Ранее команда пропустила четыре шайбы от «Куньлуня» и четыре шайбы от ЦСКА.

– При всем позитиве «Авангард» пропустил по четыре шайбы в третьем матче подряд. Что здесь можно поправить?

– Поправить надо голову и игру в обороне.

– Нет ли у вас ощущения, что Андрей Мишуров слегка подустал? Очень давно играет в режиме нон-стоп.

– Это его работа. Да, это для него впервые, поэтому, конечно, тяжело.

Это новый опыт, новый этап. Ребята молодцы, поддерживают его, забивают голы, Андрей побеждает.

Завтра выходной, отдохнет, Сергей Евгеньевич (Звягин) разберет с ним игру. Дальше посмотрим, как все будет происходить, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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2 комментария

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Кто ставит игру в обороне ? Играют пасивно, как столбы стоят,жмутся к воротам в равных составах, какбуд-то в меньшинстве играют, вот по этому и столько пропущеных. Бардак в обороне.
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