Где смотреть Вашингтон – Коламбус, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 19 ноября

Теги Вашингтон Коламбус НХЛ Хоккей

В воскресенье, 19 ноября, сыграют Вашингтон и Коламбус в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Во сколько играют Вашингтон – Коламбус

  • Начало матча запланировано на 03:30 по московскому времени.

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