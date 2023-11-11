Форвард «Северстали» Подшивалов дисквалифицирован на 2 матча за удар клюшкой по лицу Руа
Нападающий «Северстали» Иван Подшивалов дисквалифицирован на два матча.
Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ наказал игрока по итогам матча «Витязь» – «Северсталь» (5:3).
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Северстали» Ивана Подшивалова по п.1.15.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении лиги.
Инцидент произошел на 57-й минуте игры. Подшивалов ударил Джереми Руа клюшкой по лицу.
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