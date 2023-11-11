Форвард «Северстали» Подшивалов дисквалифицирован на 2 матча за удар клюшкой по лицу Руа

Нападающий «Северстали» Иван Подшивалов дисквалифицирован на два матча.

Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ наказал игрока по итогам матча « » – «Северсталь» (5:3).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего « » по п.1.15.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении лиги.

Инцидент произошел на 57-й минуте игры. Подшивалов ударил клюшкой по лицу.