Форвард «Северстали» Подшивалов дисквалифицирован на 2 матча за удар клюшкой по лицу Руа

Теги Северсталь Витязь дисквалификации КХЛ Джереми Руа Иван Подшивалов Хоккей

Нападающий «Северстали» Иван Подшивалов дисквалифицирован на два матча.

Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ наказал игрока по итогам матча «Витязь» – «Северсталь» (5:3).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Северстали» Ивана Подшивалова по п.1.15.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении лиги.

Инцидент произошел на 57-й минуте игры. Подшивалов ударил Джереми Руа клюшкой по лицу.

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2 комментария

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Огюст
Да, не разумный поступок Подшивалова , на что надеялся -короче подвёл команду !
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amurseff03
Чего этим он добился? Последние надежды команды похоронил.
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