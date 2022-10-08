Форвард «Северстали» Подшивалов о 2:4 от «Спартака»: «Не хватило удачи, реализации большинства»

оценил поражение «Северстали» от (2:4).

«Нам не хватило удачи, реализации большинства. Мне кажется, соперники хорошо разобрали наше большинство. В первом и втором периоде было много моментов, но удача была не на нашей стороне.

Как вернуть победы? Продолжать работать, уделять на тренировках внимание проблемам, которые не получаются в игре.

Мое первое очко в ? Не скажу, что переживал, что не набираю очки, самое важное – играть на команду», – сказал нападающий .