Форвард «Северстали» Подшивалов о 2:4 от «Спартака»: «Не хватило удачи, реализации большинства»
Иван Подшивалов оценил поражение «Северстали» от «Спартака» (2:4).
«Нам не хватило удачи, реализации большинства. Мне кажется, соперники хорошо разобрали наше большинство. В первом и втором периоде было много моментов, но удача была не на нашей стороне.
Как вернуть победы? Продолжать работать, уделять на тренировках внимание проблемам, которые не получаются в игре.
Мое первое очко в КХЛ? Не скажу, что переживал, что не набираю очки, самое важное – играть на команду», – сказал нападающий «Северстали».
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