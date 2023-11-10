Серебряков об игре в СКА: «Новая система, коллектив, мешали микротравмы. Понимаем, что находимся не на своем месте – продолжим выполнять тренерское задание»

Никита Серебряков оценил свою игру в составе СКА.

Вратарь провел 11 матчей за команду, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 90,6% бросков.

«Моя игра? Новая система, новый коллектив плюс были микротравмы, которые тоже мешали. Вроде были обороты, потом бац – микротравма. Но я не зацикливаюсь на этом.

Надо продолжать работать, и все придет. Дай Бог, что в моей игре наметился перелом. Надо просто продолжать работать, верить в себя, слушать тренерский штаб, и все будет хорошо.

Что касается игры команды, то все через работу.

Мы все понимаем, что находимся не на своем месте. Будем продолжать работать, внимательно выполнять тренерское задание, и, думаю, все будет хорошо», – сказал голкипер СКА Никита Серебряков.