Серебряков об игре в СКА: «Новая система, коллектив, мешали микротравмы. Понимаем, что находимся не на своем месте – продолжим выполнять тренерское задание»

Теги СКА КХЛ Никита Серебряков Чемпионат.com Хоккей

Никита Серебряков оценил свою игру в составе СКА.

Вратарь провел 11 матчей за команду, пропуская в среднем 3,14 шайбы и отражая 90,6% бросков.

«Моя игра? Новая система, новый коллектив плюс были микротравмы, которые тоже мешали. Вроде были обороты, потом бац – микротравма. Но я не зацикливаюсь на этом.

Надо продолжать работать, и все придет. Дай Бог, что в моей игре наметился перелом. Надо просто продолжать работать, верить в себя, слушать тренерский штаб, и все будет хорошо.

Что касается игры команды, то все через работу.

Мы все понимаем, что находимся не на своем месте. Будем продолжать работать, внимательно выполнять тренерское задание, и, думаю, все будет хорошо», – сказал голкипер СКА Никита Серебряков.

13 комментариев

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АРТУР АЛИЕВ
Да у них, что там, на лед не выпускают пока слово "СИСТЕМА" не скажешь?
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newyork13
Никитос, это провокация! О какой Системе ты говоришь? Системе защиты? Системе средней зоны? Давай определись уже
+8
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MikhaL
Система не работает.
+6
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lokoYar
Тренер говорит система,мы и полняем указания
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цэсемьэр
какая ещё система, что за вброс?!😆
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Nik1410
«И получать бабки», - добавил Серебряков.
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Ice Vorya
Как он посмел говорить о Системе. Нет никакой системы! Это все происки провокаторов!
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snipe
Системное отсутствие системы!
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xoms
Я хоть и болельщик СКА, но слова система у меня уже вызывает смех, наверное это уже нервное.
Ещё один системный млин.
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Sobachkin
System Error. Blue Screen Rotenberg
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Crosby andrei
Новая система ))) Ржу не могу.
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Uriah Heep
Ну-ну. Выполняйте, ребята, тренерское задание.
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My Channels To Watch
Система, система, система
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