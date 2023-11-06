Римашевский о Кубке Будущего: «Это международный турнир. Здесь нет слабых команд и проходных матчей. Играть приятнее, чем тренироваться»

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Динамо Кубок Будущего Егор Римашевский Хоккей

Егор Римашевский высказался об игре за сборную России U20 на Кубке Будущего.

– Егор, каковы итоги победного матча с молодежной сборной Беларуси, в котором вы выиграли со счетом 3:0? 

– Только положительные. Сейчас у нас с белорусами всегда равные игры. Если раньше счета были разгромными, то сейчас они более-менее равные. Первый период, считаю, мы провалили. У нас мало бросков было, вратарь подтянул команду. А затем перехватили инициативу. 

– Как тебе атмосфера на турнире? 

– Мне все нравится, здесь очень круто. В прошлом году у меня не получилось попасть. Болельщики поддерживают, атмосфера классная. 

– Ну, и уровень соперников тоже неплохой. 

– Да, согласен. Многие ребята находятся на ведущих ролях в МХЛ, а кто-то и в КХЛ. Белорусский чемпионат тоже стал сильным. Здесь нет слабых команд и проходных матчей. 

– Какую пользу ты рассчитываешь получить от Кубка Будущего? 

– Это международный турнир. Игровая практика всегда нужна, играть приятнее, чем тренироваться, – сказал форвард московского «Динамо». 

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