Защитник «Лады» Бородкин о лидерстве на Востоке: «Фокус вообще не на это, а на победу в каждом матче»

Теги ЦСКА Лада КХЛ Артем Бородкин Хоккей

Артем Бородкин оценил победу «Лады» над ЦСКА (4:3).

— Что было наиболее важно: обыграть действующего чемпиона или вернуть первое место на Востоке?

— Фокус вообще не на это, а на победу в каждом матче. Следующий матч для нас самый важный. Не думаем о прошлом, будущем, есть матч, выходим, играем.

— Как удалось с 14 бросков забить четыре за 40 минут?

— Классная работа нападающих. Шумаков сделал дубль — молодчик. Забили где-то не без доли удачи, усердно работали, вовремя выводили шайбу из зоны. Хорошо сыграли на контратаках. Но после этого немного в головах расслабились, рано поверили в победу, хорошо, что в концовке выстояли, победили.

— Можно ли сказать, что где-то ЦСКА вас недооценил, и был ли план играть на удержание после 4:0?

— Нет, такого плана точно не было. Нам говорили не отступать от своей игры. Такое построение, давление. По поводу ЦСКА не знаю, мы были настроены максимально.

— Какие вещи надо еще улучшать, на твой взгляд?

— Надо уметь играть по счету, убирать индивидуальные ошибки. Также контроль шайбы, правильная игра в каждой зоне, – сказал защитник «Лады».

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