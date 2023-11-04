Форвард «Чикаго» Холл может сыграть в матче против «Флориды». Он пропустил 3 игры из-за травмы

Тэйлор Холл может вернуться в состав «Чикаго» в матче против «Флориды».

Форвард не играет с 22 октября из-за травмы левого плеча. Он пропустил 3 матча. Он тренировался в пятницу.

«Это была полноценная тренировка, что здорово.

Мы дадим ему отдохнуть и посмотрим, как он будет себя чувствовать», – сказал тренер « » .

Матч против «Флориды» состоится 5 ноября.

Напомним, получил травму в игре с «Бостоном» 12 октября. Изначально сообщалось, что он выбыл на несколько недель, но игрок вернулся в строй, пропустив всего одну игру. В матче с «Вегасом» 22 октября нападающий усугубил травму.

В 5 играх текущего сезона он набрал 2 (0+2) очка.