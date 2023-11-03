Михаил Кравец: «Идет перебор в давлении на «Авангард». 5-6 игр подряд проигрывать, выигрывать – это хоккей. Верба не просто так побежал подраться – он победил»

Михаил Кравец заявил о переборе в давлении на «Авангард».

«Авангард» обыграл СКА (5:3) в матче чемпионата КХЛ.

– «Авангард» после матча в Балашихе против «Витязя» находился в «зоне турбулентности» – было много слухов о тренерском штабе и потенциально о вашей отставке. Чувствуете, что сейчас во многом Шарипзянов и тройка Ткачев – Буше – Спунер играют за вас?

– Они всегда играют за команду и за меня как главного тренера. Так сложились моменты, что с «Витязем» мы неудачно отыграли.

Мне кажется, что идет небольшой перебор в давлении на «Авангард», потому что многие команды идут сейчас с перепадами.

Календарь сложный, скамейка не очень длинная, ребята устают, где-то не хватает эмоций.

По 5-6 игр подряд проигрывать, потом выигрывать – это хоккей. Надо относиться к этому как к работе.

Мы с тренерским штабом честно делаем свою работу. Те годы, что я работаю в хоккее, не позволяют мне работать по-другому. Для меня это очень важно.

– недавно пополнил вашу команду. Как оцените его игру и его драку?

– Я и в прошлой игре сказал, что Марк достойно отыграл свое время.

Драка была по делу – не просто так побежал с кем-то подрался. Это была настоящая хоккейная драка, в которой, я считаю, он победил.

Это положительные эмоции для команды, они поднимают дух и придают уверенности всем хоккеистам, – сказал главный тренер «Авангарда» .

Ротенберг о драке в матче СКА и «Авангарда»: «В КХЛ нет правил! Это беспредел! Зинченко чуть не убили на льду, его били лежачего. У него шрам на всю жизнь!»