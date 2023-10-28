Максим Рыбин: «Хороший хоккеист должен хорошо играть во все – даже в бильярд и боулинг. Карты тоже заставляют думать»

Теги Максим Рыбин КХЛ Хоккей

Максим Рыбин рассказал о пользе других видов спорта для хоккеистов.

«Хоккеистам полезно играть в ручной мяч, баскетбол, волейбол. Любые командные виды спорта. Хороший хоккеист должен хорошо уметь играть во всех видах спорта. Даже в бильярд и боулинг (смеется). Игрок становится разносторонним, развивается мышление, скорость принятия решений развивается.

Многие хоккеисты очень хорошо играют в бильярд, футбол, где думать надо. Ребята и в карты играют, в конце концов. Карты тоже заставляют думать, придумывать какие-то схемы.

Запрещены ли азартные игры? Некоторые тренеры запрещают играть в карты, другие не против этого. Если безобидная игра, как «Дурак», то почему нет. Все-таки идет взаимодействие друг с другом. Я считаю, чем больше разных видов спорта, тем лучше», – сказал бывший игрок «Спартака» и СКА. 

1 комментарий

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Machine Head
Ну да , ну да. Преферанс пожалуй интеллектуальная игра. Некоторым игрокам даже переводной дурак дается с трудом.
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