Защитник «Оттавы» Шабо сломал руку, блокируя бросок, и выбыл на 4-6 недель

Теги травмы Оттава НХЛ Тома Шабо Эрик Бреннстрем Ди Джей Смит Хоккей

Защитник «Оттавы» Тома Шабо пропустит от 4 до 6 недель из-за перелома руки.

Об этом сообщил главный тренер «Сенаторс» Ди Джей Смит.

Тома Шабо, судя по всему, получил травму в игре с «Айлендерс» (2:3), когда блокировал бросок.

Смит также сообщил, что защитник Эрик Бреннстрем, который покинул лед на носилках после хита форварда «Айлендерс» Кэла Клаттербака, возвращается в Оттаву.

В нынешнем сезоне Шабо набрал 2 (0+2) балла в 7 играх при полезности «-1». Бреннстрем не отметился очками в 7 матчах при полезности «+1».

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4 комментария

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Мандалай
Чё-то у сенаторов совсем беда с дефами. Ломаются 1 за другим: Зуб, Бреннстрём, теперь Шабо...
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kostya187
Шабо, увы, уже зарекомендовал себя, как хроник-травмат (
+1
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Kirill HG
у Оттавы сейчас нет ровно половины основных защитников (травмы) и Пинто дисквалифицировали (без контракта)
зато есть проблемные и слабые вратари

Прошло всего 2 недели нового сезона, но уже очень уверенная заявка на плей-офф!
+1
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Irvin
Не плохо так Шабо с 8 лямов лички устроился во 2ой паре и 2ой бригаде ПП. В проблему превращается
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