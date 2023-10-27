Защитник «Оттавы» Шабо сломал руку, блокируя бросок, и выбыл на 4-6 недель
Защитник «Оттавы» Тома Шабо пропустит от 4 до 6 недель из-за перелома руки.
Об этом сообщил главный тренер «Сенаторс» Ди Джей Смит.
Тома Шабо, судя по всему, получил травму в игре с «Айлендерс» (2:3), когда блокировал бросок.
Смит также сообщил, что защитник Эрик Бреннстрем, который покинул лед на носилках после хита форварда «Айлендерс» Кэла Клаттербака, возвращается в Оттаву.
В нынешнем сезоне Шабо набрал 2 (0+2) балла в 7 играх при полезности «-1». Бреннстрем не отметился очками в 7 матчах при полезности «+1».
зато есть проблемные и слабые вратари
Прошло всего 2 недели нового сезона, но уже очень уверенная заявка на плей-офф!