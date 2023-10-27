Кравец о музыкальных предпочтениях в роке: «Российские – «Земляне», Кузьмин. Иностранные – Def Leppard, Bon Jovi, Kiss. Современные – Nickelback, Metallica»
Михаил Кравец рассказал о своих предпочтениях в рок-музыке.
– Какие у вас музыкальные предпочтения? Любите ли вы рок?
– Конечно, люблю рок. Много групп, которые мне нравятся.
Из российских – «Земляне», Кузьмин.
Из иностранных – Def Leppard, Bon Jovi, Kiss. Очень много разных групп. Из современных нравятся Nickelback, Metallica.
То есть музыки много. Как спортсмену и хоккеисту мне такая музыка нравится, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
Но вообще-то тренер, который слушает подобное, должен ставить своей команде агрессивный тотальный хоккей)
Видимо не хватает в прослушке Metal Church ну или хотя бы WASP c Twisted Sister )
Блин, да в Омске перед началом каждого матча надо включать Джорджа Торогуда, Bad To The Bone или мумию Роба Халфорда на мотоцикле под Hell Bent for Leather прогонять ))