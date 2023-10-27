Кравец о музыкальных предпочтениях в роке: «Российские – «Земляне», Кузьмин. Иностранные – Def Leppard, Bon Jovi, Kiss. Современные – Nickelback, Metallica»

Михаил Кравец рассказал о своих предпочтениях в рок-музыке.

– Какие у вас музыкальные предпочтения? Любите ли вы рок?

– Конечно, люблю рок. Много групп, которые мне нравятся.

Из российских – «Земляне», Кузьмин.

Из иностранных – Def Leppard, Bon Jovi, Kiss. Очень много разных групп. Из современных нравятся Nickelback, Metallica.

То есть музыки много. Как спортсмену и хоккеисту мне такая музыка нравится, – сказал главный тренер « » .