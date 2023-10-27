Кравец о музыкальных предпочтениях в роке: «Российские – «Земляне», Кузьмин. Иностранные – Def Leppard, Bon Jovi, Kiss. Современные – Nickelback, Metallica»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец музыка Хоккей

Михаил Кравец рассказал о своих предпочтениях в рок-музыке.

– Какие у вас музыкальные предпочтения? Любите ли вы рок?

– Конечно, люблю рок. Много групп, которые мне нравятся.

Из российских – «Земляне», Кузьмин.

Из иностранных – Def Leppard, Bon Jovi, Kiss. Очень много разных групп. Из современных нравятся Nickelback, Metallica.

То есть музыки много. Как спортсмену и хоккеисту мне такая музыка нравится, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

53 комментария

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Pelerin
Современнее металлики наверное только ролинги))
+51
-3
+48
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Stolny51
Ответ GeroyamSala
Нормальный плей-лист когда тебе за 30 😂
Не, это уже сильно за 40/45 😁
+20
0
+20
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Аврал
Ну Металлику называть современной я бы стал.)Из ныне лабающих старичков скорее.
+17
0
+17
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superduper
Я в моменте подумал что ленни кравиц
+12
0
+12
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Дмитрий Никотин
металлика вообще современные, недавно вроде новая песня вышла)))
+12
-1
+11
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GeroyamSala
Нормальный плей-лист когда тебе за 30 😂
+9
-1
+8
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Stan Giroux
Ответ Дмитрий Никотин
металлика вообще современные, недавно вроде новая песня вышла)))
Альбом же целый вышел, 72 seasons, годный альбом кстати
+10
-2
+8
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Костя Савенков
За Деф Леппард респект
+10
-4
+6
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Rodgeras
Не докапывайтесь. Ноомальную музыку слушает. Всяко лучше, чем Пугачёва и Киркоров!
+8
-3
+5
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Остап Бендер
Когда стащил плей-лист у своего дедушки. А так Майкл Джексон ещё из современных, но для меня это уже слишком новое
+5
-2
+3
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Poland in the Space
Ответ GeroyamSala
Нормальный плей-лист когда тебе за 30 😂
Мне 25 и я тоже слушаю Def Leppard, Bon Jovi и Метлу
+4
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+3
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Аврал
Ответ Дмитрий Никотин
металлика вообще современные, недавно вроде новая песня вышла)))
Так Роллинги ещё сюда же..
+3
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Rodgeras
Ответ Wff
Из океана рока выбрал самое фуфло... Печально..
У каждого своя музыка. Я вот трэш, дэт, металкор слушаю. Но его выбор уважаю.
+4
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Ivan55
Бомжови с 1983г. выступает, Металлика с1981 г. я все правильно понял?)
+2
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Ярославец75
Современные-Металлика???? 😮😮
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Сибирский литовец
Ответ Al561
Metallica современная? Чувак похоже во времени и музыке не ориентируется. Хотя что можно ожидать от любителя Кузьмина))
Кузьмин вообще лучший гитарист и певец после Аллы Борисовны)
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oldrocker
Ни хрена себе)
Но вообще-то тренер, который слушает подобное, должен ставить своей команде агрессивный тотальный хоккей)
Видимо не хватает в прослушке Metal Church ну или хотя бы WASP c Twisted Sister )
Блин, да в Омске перед началом каждого матча надо включать Джорджа Торогуда, Bad To The Bone или мумию Роба Халфорда на мотоцикле под Hell Bent for Leather прогонять ))
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андрэ
современные уже лет 10 как не современные)
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Костя Савенков
Ответ Sergey Smolensky
И почему в списке нет Guns N’ Roses. Крутая группа, жаль что после двойного альбома закончились
Ну у этой группы есть проблемы с техническим мастерством музыкантов, хотя творчество местами отличное.
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Sergey Smolensky
Ответ Rodgeras
У каждого своя музыка. Я вот трэш, дэт, металкор слушаю. Но его выбор уважаю.
Эталонное говно, хуже их только попса
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Rodgeras
Ответ Кино Музыка
Не знал что у Землян есть поклонники.
В Атомик хирт играл?
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Ярославец75
Ответ Кино Музыка
Не знал что у Землян есть поклонники.
До сих пор слушаю с удовольствием. А Вы кроме как песня "Трава у дома" еще что то слышали? Думаю вряд ли.
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Ответ Сибирский литовец
а че не Милохин? )
Милохина слушаешь ты , и похож на него один в один .
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Даниил Конин
Ответ Stan Giroux
Альбом же целый вышел, 72 seasons, годный альбом кстати
Там кроме этого еще в 2016-м вышел Hardwired… to Self-Destruct, тоже хорошо прямо.
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Сибирский литовец
Ответ superduper
Я в моменте подумал что ленни кравиц
клей Момент?
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