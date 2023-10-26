Кравец о победе над «Салаватом»: «Вратарь уже давно не 50% победы, а где-то 70-80%. Все четыре звена «Авангарда» отыграли здорово»

Михаил Кравец дал комментарий о победе над «Салаватом Юлаевым».

«Авангард» победил со счетом 1:0 в игре чемпионата . Вратарь Илья Проскуряков сыграл на ноль, отразив 22 броска.

«Рады, что победили. Сложная, тяжелая игра на хороших скоростях против двигающейся, техничной команды.

Ребята проявили и характер, и мастерство. Самое главное, что все четыре звена отыграли здорово.

Вратарь доказал теорию о том, что это уже давно не 50 процентов победы, а, может быть, где-то 70-80 процентов. Это тоже хорошо.

Мы рады, что после тяжелой поездки вернулись домой – как будто игра на выезде, но она была другой, потому что весь стадион болел за нас.

Мы всегда стараемся – особенно дома получается по нашим победам – сыграть максимально сильно, отдать все силы для победы, чтобы порадовать болельщиков», – сказал главный тренер « » на пресс-конференции.