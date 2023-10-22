Кожевников о Вайсфельде в «Питтсбурге»: «Нужно работать на госканале, защищать КХЛ и судейство, искать людей для НХЛ. Такая дикость возможна только в нашем государстве»

Александр Кожевников оценил назначение Леонида Вайсфельда скаутом в «Питтсбург».

– Что еще выделите на неделе?

– Президент страны поднял тему дельцов в хоккее. Считаю, что она вполне актуальная – и касается не только агентов.

Как раз в день выступления президента появилась новость, что наш телекомментатор и «золотой свисток» Вайсфельд стал скаутом в .

Любопытное сочетание: с одной стороны нужно работать на госканале, с другой – защищать и судейство, с третьей – искать людей для клуба НХЛ.

Честно скажу, такая дикость возможна только в нашем государстве, ведь одна должность противоречит другой, а вторая – третьей.

Так что не надо искать дельцов где-то в тени агентского корпуса – они на свету, совсем рядом, – сказал двукратный олимпийский чемпион .