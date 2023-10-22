Кожевников о Вайсфельде в «Питтсбурге»: «Нужно работать на госканале, защищать КХЛ и судейство, искать людей для НХЛ. Такая дикость возможна только в нашем государстве»

Теги Питтсбург Леонид Вайсфельд НХЛ КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников оценил назначение Леонида Вайсфельда скаутом в «Питтсбург».

– Что еще выделите на неделе?

– Президент страны поднял тему дельцов в хоккее. Считаю, что она вполне актуальная – и касается не только агентов.

Как раз в день выступления президента появилась новость, что наш телекомментатор и «золотой свисток» Вайсфельд стал скаутом в НХЛ.

Любопытное сочетание: с одной стороны нужно работать на госканале, с другой – защищать КХЛ и судейство, с третьей – искать людей для клуба НХЛ.

Честно скажу, такая дикость возможна только в нашем государстве, ведь одна должность противоречит другой, а вторая – третьей.

Так что не надо искать дельцов где-то в тени агентского корпуса – они на свету, совсем рядом, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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16 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Вайсфельд как-нибудь сам разберется, без алкоголиков
+26
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Maxim Shumov
Я вообще ничего не понял в заголовке, Ларин сегодня в ударе
+8
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цэсемьэр
а почему комментатор не может работать скаутом? Николишин совмещал скаутинг с президентством федерации хоккея Москвы😁
к тому же Вайсфельд ушёл из эфиров СЭ, так что возможно и на Матче больше не работает.
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shahmur
Ну да конечно, лучше бухать как Кожевников и строить из себя патриота) мечта идиота
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87mores
Все понятно, но дикость-то в чем?
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marshal .masha
Прав Кожевников. Особенно актуально на фоне указов президента.
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Klevers
Кожевникову вообще хоть что-то нравится ? Если говорить молодежным языком ... Токсик, или просто токсичный человек, ему без разницы кого и когда поливать ... тем более не по делу практически всегда
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Алексей Григорьев
Есть такая профессия - КХЛ защищать. Оказывается. Будем знать)
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oberkorn
Дядя Саша. Ответь мне на один вопрос. Что мадам роднина, которая имеет гражданство США, делает в нашей государственной думе.
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Ковид 07.10.52
Приказали гавкать, гавкает...а здесь самый главный приказал, помощники показали на кого....тьфу...
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Иван-крестьянский сын
Деньги не пахнут. Почему Овечкину можно быть доверенным лицом Президента и играть в НХЛ, а Вайсфельду нельзя работать на канале и быть скаутом! Логика где?
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Сергей Орлов
Ответ цэсемьэр
а почему комментатор не может работать скаутом? Николишин совмещал скаутинг с президентством федерации хоккея Москвы😁 к тому же Вайсфельд ушёл из эфиров СЭ, так что возможно и на Матче больше не работает.
Не уходил Вайсфельд из эфиров СЭ, не выдумывайте.
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Хесус НаваС
Ответ Сергей Орлов
Не уходил Вайсфельд из эфиров СЭ, не выдумывайте.
уходит
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Сергей Орлов
Ответ Maxim Shumov
Я вообще ничего не понял в заголовке, Ларин сегодня в ударе
Орден нужно отрабатывать)
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