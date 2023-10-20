Эткинсон с первым дублем после травмы, Дюбуа с дублем за 12 секунд, Данн с 1+2 – звезды дня в НХЛ
Кэм Эткинсон, Пьер-Люк Дюбуа и Винс Данн – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – защитник «Сиэтла» Винс Данн, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Каролиной» (7:4).
Вторая звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Пьер-Люк Дюбуа, сделавший дубль за 12 секунд в игре с «Миннесотой» (7:3).
Первая звезда – форвард «Филадельфии» Кэм Эткинсон, сделавший дубль в матче с «Эдмонтоном» (4:1). Он забросил 2 шайбы за матч впервые с марта 2022 года. Игрок полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы шеи.
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