Эткинсон с первым дублем после травмы, Дюбуа с дублем за 12 секунд, Данн с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Кэм Эткинсон, Пьер-Люк Дюбуа и Винс Данн – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – защитник « » , набравший 3 (1+2) очка в матче с «Каролиной» (7:4).

Вторая звезда – форвард « » , сделавший дубль за 12 секунд в игре с «Миннесотой» (7:3).

Первая звезда – форвард «Филадельфии» , сделавший дубль в матче с «Эдмонтоном» (4:1). Он забросил 2 шайбы за матч впервые с марта 2022 года. Игрок полностью пропустил прошлый сезон из-за травмы шеи.